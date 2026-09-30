Begini Cara Bawa Pulang Hot Wheels dan Kijang Modifan Gofar Hilman di IMX 2026

JawaPos.com - Pengunjung Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, pada 9-11 Oktober 2026, memiliki kesempatan membawa pulang beragam koleksi otomotif, mulai dari diecast hingga sebuah mobil.

Selain Hot Wheels dan Mini GT yang akan dibagikan secara cuma-cuma dalam program tertentu, IMX 2026 juga menyiapkan Toyota Kijang kotak hasil modifikasi Gofar Hilman yang juga akan diberikan secara cuma-cuma kepada pengunjung beruntung sebagai hadiah supergiveaway.

"Kita buat Kijang kotak ini jadi 'culture', dan yang mengejutkan, animo dari teman-teman, mobil ini impresinya (di media sosial) sudah mencapai sekitar 11 juta, yang berarti sesuai harapan kami banyak yang ingin sekali mobil Supergiveaway ini," kata Gofar pada konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Melalui program Hot Wheels Morning Drop, sebanyak 1.000 pengunjung pertama setiap harinya berkesempatan mendapatkan satu unit Hot Wheels secara gratis.

Sementara itu, Mini GT Fan Rewards menyiapkan 100 diecast Mini GT untuk pengunjung yang datang paling awal setiap hari selama persediaan masih tersedia.

Kesempatan mendapatkan Mini GT juga terbuka melalui pembelian cenderamata (merchandise) IMX. Pengunjung yang berbelanja merchandise senilai Rp500 ribu berhak mendapatkan satu Mini GT selama persediaan tersedia.

Melalui program Supergiveaway GH Style Toyota Kijang, pengunjung berkesempatan membawa pulang Kijang kotak yang telah dimodifikasi dengan inspirasi dari Toyota Land Cruiser 70 atau Bundera.