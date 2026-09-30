Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 30 September 2026 | 15.58 WIB

Begini Cara Bawa Pulang Hot Wheels dan Kijang Modifan Gofar Hilman di IMX 2026

Toyota Kijang hasil modifikasi Gofar Hilman yang dipamerkan pada konferensi pers IMX 2026 di Jakarta, Selasa (29/9/2026). (ANTARA/Pamela Sakina) - Image

Toyota Kijang hasil modifikasi Gofar Hilman yang dipamerkan pada konferensi pers IMX 2026 di Jakarta, Selasa (29/9/2026). (ANTARA/Pamela Sakina)

JawaPos.com - Pengunjung Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, pada 9-11 Oktober 2026, memiliki kesempatan membawa pulang beragam koleksi otomotif, mulai dari diecast hingga sebuah mobil.

Selain Hot Wheels dan Mini GT yang akan dibagikan secara cuma-cuma dalam program tertentu, IMX 2026 juga menyiapkan Toyota Kijang kotak hasil modifikasi Gofar Hilman yang juga akan diberikan secara cuma-cuma kepada pengunjung beruntung sebagai hadiah supergiveaway.

"Kita buat Kijang kotak ini jadi 'culture', dan yang mengejutkan, animo dari teman-teman, mobil ini impresinya (di media sosial) sudah mencapai sekitar 11 juta, yang berarti sesuai harapan kami banyak yang ingin sekali mobil Supergiveaway ini," kata Gofar pada konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Melalui program Hot Wheels Morning Drop, sebanyak 1.000 pengunjung pertama setiap harinya berkesempatan mendapatkan satu unit Hot Wheels secara gratis.

Sementara itu, Mini GT Fan Rewards menyiapkan 100 diecast Mini GT untuk pengunjung yang datang paling awal setiap hari selama persediaan masih tersedia.

Kesempatan mendapatkan Mini GT juga terbuka melalui pembelian cenderamata (merchandise) IMX. Pengunjung yang berbelanja merchandise senilai Rp500 ribu berhak mendapatkan satu Mini GT selama persediaan tersedia.

Melalui program Supergiveaway GH Style Toyota Kijang, pengunjung berkesempatan membawa pulang Kijang kotak yang telah dimodifikasi dengan inspirasi dari Toyota Land Cruiser 70 atau Bundera.

Dalam paparannya, Gofar menyebut Kijang kotak dipilih karena bentuk dasarnya yang sudah mengotak atau boxy, sehingga dinilai cocok untuk diberi sentuhan bergaya Bundera. Mobil tersebut dikerjakan bersama sejumlah builder lokal.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kemenekraf: IMX 2026 Buka Lapangan Kerja Industri Modifikasi Otomotif - Image
Otomotif

Kemenekraf: IMX 2026 Buka Lapangan Kerja Industri Modifikasi Otomotif

Rabu, 30 September 2026 | 07.17 WIB

IMX 2026 Segera Digelar, Hadirkan Tiga Legenda JDM hingga Puluhan Mobil Modifikasi - Image
Otomotif

IMX 2026 Segera Digelar, Hadirkan Tiga Legenda JDM hingga Puluhan Mobil Modifikasi

Selasa, 29 September 2026 | 21.53 WIB

IMX Prambanan 2026: Cat Spider Angkat Warna Khas Nusantara ke Panggung Otomotif - Image
Otomotif

IMX Prambanan 2026: Cat Spider Angkat Warna Khas Nusantara ke Panggung Otomotif

Minggu, 26 April 2026 | 21.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore