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Selasa, 29 September 2026 | 01.20 WIB

Biaya Sewa Baterai Motor Listrik 2026, mulai Rp 84 Ribu per Bulan

Driver ojek listrik menukarkan baterai di Battery Swapping Station. (Dok/JawaPos.com) - Image

Driver ojek listrik menukarkan baterai di Battery Swapping Station. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Motor listrik semakin menawarkan beragam skema kepemilikan di Indonesia. Salah satunya melalui sistem sewa baterai yang memungkinkan konsumen membeli unit dengan harga awal lebih rendah karena baterai tidak perlu dibeli sekaligus.

Besaran biaya sewa baterai berbeda-beda, tergantung merek, model motor, jumlah baterai dan skema layanan yang dipilih. Berdasarkan informasi terbaru pada September 2026, tarifnya mulai Rp 84.000 hingga Rp 250.000 per bulan.

Lantas, berapa biaya sewa baterai motor listrik dari sejumlah merek yang menawarkan skema tersebut? Berikut penjelasannya.

1. VinFast

VinFast menawarkan layanan berlangganan baterai untuk tiga motor listriknya, yakni Evo, Feliz II dan Viper. Konsumen yang membeli motor tanpa baterai dapat menggunakan skema sewa dengan tarif Rp 84.000 per bulan untuk satu baterai.

Sementara itu, penggunaan dua baterai dikenakan biaya Rp 144.000 per bulan. Ketiga model tersebut menggunakan dua slot baterai yang berada di bawah jok dan mendukung sistem penukaran baterai.

Dengan tarif mulai Rp 84.000 per bulan, VinFast menjadi salah satu pilihan dengan biaya berlangganan baterai paling rendah dalam daftar ini.

 

2. Polytron

Polytron menyediakan program sewa baterai untuk beberapa model motor listriknya. Untuk Fox 200, biaya sewa baterai tercantum Rp 125.000 per bulan.

Sementara itu, Fox 500 dan Fox R dikenakan biaya sewa Rp 200.000 per bulan. Polytron menyebut program tersebut dapat membantu menekan biaya awal pembelian motor listrik.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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