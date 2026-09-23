DFSK E5 Plus Punya Mode Force EV, Begini Cara Memaksimalkan Fitur Hybridnya

DFSK E5 Plus memberikan keleluasaan kepada pengemudi untuk menentukan karakter berkendara sesuai kondisi jalan. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - DFSK E5 Plus menawarkan sejumlah pilihan mode berkendara yang memungkinkan pengemudi menyesuaikan karakter mobil dengan kebutuhan perjalanan.
Salah satunya adalah Force EV, mode yang memungkinkan mobil lebih banyak menggunakan energi dari baterai.
Mode Force EV dirancang bagi pengemudi yang ingin memaksimalkan penggunaan tenaga listrik selama baterai masih memiliki daya yang cukup.
Difi Driyana - Product Expert PT Sokonindo Automobile menjelaskan, ketika mode ini dipilih, sistem akan memprioritaskan motor listrik untuk menggerakkan kendaraan.
Penggunaan mesin bensin baru akan dilakukan ketika kondisi baterai sudah mencapai batas tertentu.
"Dalam kondisi normal, ketika daya baterai semakin rendah, indikator peringatan akan muncul. Pada level sekitar 15 persen, pengemudi mulai mendapatkan peringatan bahwa kapasitas baterai sudah rendah, kata Difi di Banywangi, Rabu (23/9).
Penjelasan lebih lanjut dikatakan Difi, kalau Force EV tetap dipaksakan, sistem akan mempertahankan penggunaan tenaga listrik hingga batas tertentu.
Ketika kapasitas baterai mencapai sekitar 10 persen, mesin bensin akan mulai bekerja untuk menjaga sistem tetap beroperasi.
"Menariknya, perpindahan tersebut berlangsung cukup halus. Pengemudi tidak selalu langsung merasakan mesin bensin menyala karena sistem hybrid mengatur kerja mesin dan motor listrik secara otomatis," ujarnya.
Namun, ada konsekuensi jika pengemudi terus memaksakan Force EV ketika baterai sudah berada pada level rendah.
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