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Dinarsa Kurniawan
Minggu, 27 September 2026 | 00.30 WIB

Gerai Car Entertainment Baru Hadir di MGK, Asuka Mirai Bidik Konsumen Jabodetabek

Asuka Mirai Xperience Point resmi dibuka di Mall Mega Glodok Kemayoran (MGK), Jakarta Pusat, menghadirkan beragam produk car entertainment seperti head unit Android, dashcam, headrest monitor, roof monitor, dan Android box. (Istimewa) - Image

Asuka Mirai Xperience Point resmi dibuka di Mall Mega Glodok Kemayoran (MGK), Jakarta Pusat, menghadirkan beragam produk car entertainment seperti head unit Android, dashcam, headrest monitor, roof monitor, dan Android box. (Istimewa)

JawaPos.com - Kebutuhan perangkat hiburan, konektivitas, dan keamanan di dalam mobil terus berkembang seiring hadirnya teknologi baru.

Konsumen kini dapat memilih perangkat sesuai kebutuhan kendaraan sekaligus mencoba langsung fitur sebelum menentukan produk yang akan dipasang.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Asuka Mirai membuka Asuka Mirai Xperience Point (AMEX) di Mall Mega Glodok Kemayoran (MGK), Jakarta Pusat.

Chief Executive Officer PT Intersis Sejahtera Abadi (Asuka-Mirai Indonesia) Albert Lim mengatakan gerai baru tersebut dirancang agar konsumen bisa lebih mudah mengenal produk secara langsung. "Di sini konsumen bisa melihat, mencoba, dan berkonsultasi," ujar Albert.

Asuka Mirai Xperience Point berada di Lantai 6 Blok G1 No. 1 dan Lantai 5 Blok G2 No. 1 MGK. Gerai tersebut menyediakan berbagai produk car entertainment, mulai dari head unit Android, dashcam, headrest monitor, roof monitor, DVR, hingga Android box.

Menurut Albert, kehadiran AMEX juga memberikan kesempatan kepada calon konsumen untuk mendapatkan gambaran mengenai produk sebelum dipasang pada kendaraan. "Konsumen bisa merasakan langsung berbagai fitur sebelum menentukan produk yang sesuai," katanya.

Dalam pengoperasiannya, Asuka Mirai menggandeng CAS Audio yang memiliki pengalaman di bidang car audio dan car entertainment. Kolaborasi tersebut mencakup proses pemilihan produk, pemasangan, hingga layanan setelah pembelian.

Albert mengatakan pengalaman CAS Audio menjadi salah satu pertimbangan dalam kerja sama tersebut. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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