Kolaborasi CAS Audio dan ALPINE Hadirkan Experience Store Pertama di Indonesia

Peresmian ALPINE Experience Store by CAS Audio, gerai pengalaman pertama ALPINE di Indonesia, di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kehadiran experience store menjadi salah satu cara untuk membantu konsumen memilih perangkat audio mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran.
Melalui konsep ini, pengunjung dapat melihat, menyentuh, hingga mendengarkan langsung performa perangkat sebelum dipasang pada kendaraan.
"Penggemar audio mobil dapat melihat dan merasakan langsung kualitas terbaik dari lini produk terbaru ALPINE," ujar Chief Executive Officer PT Audioworkshop Wahyu Tanuwidjaja saat peresmian ALPINE Experience Store by CAS Audio di MGK Kemayoran, Jakarta Pusat.
Gerai tersebut merupakan ALPINE Experience Store pertama di Indonesia yang dibangun melalui kolaborasi CAS Audio dengan PT Audioworkshop selaku distributor resmi produk audio mobil ALPINE di Tanah Air.
Kehadirannya ditujukan untuk memberikan referensi produk yang lebih lengkap sekaligus menghadirkan pengalaman berbelanja yang berbeda bagi pecinta audio mobil.
Wahyu mengatakan, CAS Audio dipilih karena dinilai memiliki pengalaman panjang di bidang peningkatan kualitas audio mobil. "CAS Audio memiliki kualitas instalasi craftsmanship serta pengalaman selama 26 tahun yang konsisten menjaga kualitas layanan kepada konsumen," katanya.
Pendiri CAS Audio, Rokhim, menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, konsep gerai yang dihadirkan dibuat menyerupai area pameran pada sebuah ajang otomotif sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman yang lebih interaktif.
"Ini kali pertama di Indonesia dengan dibukanya ALPINE Experience Store yang disajikan layaknya pameran di sebuah motorshow," ujar Rokhim.
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