Teknologi Head Unit Makin Canggih, Kini Punya AI Berbasis ChatGPT

JawaPos.com - Industri perangkat audio mobil terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem hiburan dan konektivitas di dalam kabin. Memasuki usia ke-24, Venom memperkenalkan sejumlah produk baru, termasuk dua head unit berteknologi AI yang turut dipamerkan pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

PT Sumber Sejahtera Audiotama, pemegang merek Venom Audio, memperkenalkan sejumlah perangkat terbaru yang ditujukan untuk pasar aftermarket otomotif Indonesia. Produk tersebut mencakup head unit multimedia, dashcam, kamera 360 derajat, hingga perangkat audio portabel.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran dua head unit terbaru di bawah lini Venom Purple, yakni Thunderbolts dan Storm.

Thunderbolts Andalkan Konektivitas Internet Venom Purple Thunderbolts dirancang sebagai head unit multimedia dengan fitur konektivitas yang lebih lengkap. Perangkat yang dibanderol Rp 6.050.000 sudah mendukung V-SIM (Virtual SIM) sehingga dapat terhubung ke jaringan 4G LTE maupun Wi-Fi tanpa harus selalu bergantung pada hotspot ponsel.

Fitur tersebut memungkinkan pengguna mengakses navigasi real-time, layanan streaming musik, hingga berbagai aplikasi berbasis internet langsung dari layar head unit.

Thunderbolts tersedia dalam ukuran layar 9 inci dan 10 inci, serta telah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Perangkat ini juga kompatibel dengan sistem kamera 360 derajat dan dilengkapi sensor Near Field Communication (NFC).

Storm Usung AI Berbasis ChatGPT Sementara itu, Venom Purple Storm hadir dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Head unit yang dipasarkan Rp 8.300.000 menggunakan sistem operasi Android 14, dipadukan dengan konfigurasi RAM 8 GB dan memori internal 128 GB.

Layar QLED beresolusi 2K menjadi salah satu keunggulannya. Selain itu, Storm dibekali fitur voice command berbasis AI yang memanfaatkan teknologi ChatGPT untuk mendukung perintah suara dalam bahasa Indonesia maupun Inggris.

Perangkat ini juga memiliki Digital Signal Processor (DSP) AKM 7604 untuk pengolahan audio, kompatibilitas kamera 360 derajat dengan lensa Sony, serta dukungan Apple CarPlay dan Android Auto secara nirkabel.