Bukan Cuma Bearing, SKF Seriusi Market Aftermarket di Automechanika Jakarta 2026

Sebelumnya terkenal di bearing, SKF mau perluas bisnis aftermarketnya. (Rian/JawaPos.com).

JawaPos.com - Perubahan teknologi kendaraan membuat kebutuhan suku cadang ikut bergeser. Melihat kondisi itu, SKF Automotive Indonesia mulai memperluas bisnis aftermarket dari bearing ke sejumlah komponen lain, termasuk suspensi, water pump, driveshaft, seal, hingga solusi untuk kendaraan listrik.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi SKF setelah 40 tahun beroperasi di Indonesia. Perusahaan menyampaikan rencana penguatan bisnis itu dalam ajang Automechanika Jakarta 2026 di NICE PIK2, Tangerang, Jumat (25/9).

Dari Bearing ke Komponen Kendaraan yang Lebih Beragam Selama ini, SKF dikenal melalui produk bearing yang digunakan pada berbagai aplikasi kendaraan. Namun, kebutuhan pasar aftermarket kini semakin beragam seiring bertambahnya jenis kendaraan dan teknologi yang digunakan.

President Director SKF Automotive Indonesia Vincentius Rajagukguk mengatakan, bearing tetap menjadi bagian penting dari bisnis perusahaan karena berkaitan dengan fungsi dan keselamatan kendaraan.

“Selama 40 tahun SKF, kami sudah memberikan kontribusi yang sangat strategis bagi perkembangan industri otomotif, terutama bearing sebagai safety part,” ujar Vincentius ditemui di arena Automechanika Jakarta 2026, Jumat (25/9).

Meski demikian, perusahaan mulai memperluas portofolionya agar tidak hanya bergantung pada produk bearing konvensional.

“SKF saat ini tidak hanya bicara bearing, tapi SKF sekarang juga sudah masuk kepada produk-produk non-bearing,” jelas Vincentius.

Produk yang dikembangkan antara lain water pump dan sejumlah komponen lain untuk kebutuhan aftermarket.