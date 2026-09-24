Resmi Dibuka, Automechanika Jakarta 2026 Jadi Etalase Industri Komponen dan Aftermarket Indonesia

Pembukaan Automechanika Jakarta (AMJKT) 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (24/9). (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Peta industri otomotif Indonesia semakin berkembang. Bukan hanya dari sisi penjualan kendaraan, kapasitas produksi dan peluang menjadi bagian dari rantai pasok global juga terus mendapat perhatian.
Gambaran tersebut terlihat dalam pembukaan Automechanika Jakarta (AMJKT) 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (24/9).
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan kehadiran pameran berskala internasional tersebut menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam industri otomotif global. “Indonesia tidak lagi menjadi pasar,” kata Faisol saat membuka AMJKT 2026.
Menurut Faisol, Indonesia memiliki peluang untuk mengambil peran sebagai basis produksi sekaligus mitra rantai pasok bagi industri otomotif global. “Kita juga menjadi basis produksi,” ujarnya.
Peluang tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi nasional. Faisol menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen pada kuartal II 2026 di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.
Sektor manufaktur nonmigas juga tumbuh 5,32 persen dan berkontribusi 16,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dari sisi investasi, sektor tersebut menyumbang 38,98 persen dari total investasi nasional dengan nilai sekitar Rp200 triliun. Sementara ekspor pada periode Januari hingga Juni 2026 tercatat sebesar 82,03 persen.
Kinerja industri otomotif ikut menunjukkan pertumbuhan. Produksi kendaraan dalam negeri pada 2026 mencapai sekitar 860 ribu unit, naik 13,4 persen secara tahunan.
“Produksi kendaraan kita tumbuh 13,4 persen,” tutur Faisol.
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