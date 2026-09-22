Gaikindo Tetap Kejar Target 850 Ribu Unit Meski Pasar Otomotif Belum Normal

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih mempertahankan target penjualan mobil nasional sebanyak 850 ribu unit pada 2026. Target tersebut tetap dikejar meski kondisi pasar otomotif belum sepenuhnya kembali seperti periode ketika penjualan kendaraan mampu menembus angka 1 juta unit.
Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan pihaknya masih optimistis terhadap pencapaian target tersebut. Namun, sisa waktu hingga akhir tahun akan menjadi periode penting untuk melihat sejauh mana pasar mampu mempertahankan pergerakannya.
“Sampai dengan Agustus kita optimis. Tapi kan kita ada sekian bulan yang tersisa. Mudah-mudahan ini terus bisa berjalan di 80 ribuan. Kalau itu tercapai, kita mencapai 850 (ribu). Kita harus bersyukur,” kata Kukuh di sela-sela konferensi pers Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di Jakarta, Selasa (22/9).
Ia mengatakan Gaikindo berharap perkembangan pasar pada sisa tahun ini tetap berjalan sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Meski begitu, Gaikindo tidak menutup kemungkinan pasar otomotif Indonesia kembali mencatatkan penjualan di atas 1 juta unit. Kukuh menilai potensi tersebut masih terbuka apabila kondisi ekonomi ikut membaik.
“Kita pengennya lebih. Karena potensi kita masih bisa lebih, tapi kembali lagi, industri otomotif tidak berdiri sendiri. Harus didukung dengan ekonomi yang tumbuhnya sehat,” kata Kukuh.
Menurutnya, kondisi ekonomi memiliki kaitan erat dengan kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan. Ketika daya beli membaik, ruang pertumbuhan pasar otomotif juga semakin besar.
“Nah, kalau ekonominya bagus, kita bisa kembali ke 1 juta, bisa lebih tinggi lagi dari 1 juta,” ujarnya. Kukuh menegaskan target penjualan mobil nasional yang ditetapkan Gaikindo untuk tahun ini masih berada di angka 850 ribu unit.
Target tersebut menjadi gambaran kehati-hatian industri dalam melihat kondisi pasar otomotif sepanjang 2026. Di satu sisi, Gaikindo masih melihat adanya potensi pertumbuhan, tetapi di sisi lain pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat tetap menjadi faktor penting untuk mendorong penjualan kendaraan lebih tinggi.
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