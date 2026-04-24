Honda Edukasi Perempuan Lewat Kampanye Safety Riding “Zen on Wheels” di Hari Kartini

JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026, PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar kampanye keselamatan berkendara bertajuk “Zen on Wheels.” Program ini ditujukan khusus bagi pengendara motor perempuan di berbagai daerah di Indonesia.

Kampanye yang berlangsung pada 13–24 April 2026 ini melibatkan sekitar 1.700 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga komunitas. Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan kesadaran berkendara dengan tenang, fokus, dan penuh perhatian di jalan.

Peserta tidak hanya mendapatkan materi teori, tetapi juga praktik langsung melalui pelatihan safety riding menggunakan simulator Honda Riding Trainer. Pelatihan ini membantu peserta memahami teknik berkendara aman sekaligus mengenali potensi bahaya di jalan.

Selain itu, kegiatan nasional juga digelar di AHM Safety Riding Park pada 20 April 2026. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan pembekalan dari instruktur safety riding serta pihak kepolisian terkait aturan lalu lintas dan penanganan situasi darurat.

Pendekatan “Zen” dalam program ini juga diperkuat melalui sesi relaksasi dan pengelolaan fokus, yang menekankan pentingnya kondisi mental saat berkendara.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andy Wijaya, program ini merupakan bagian dari membangun budaya keselamatan berkendara. Terutama di kalangan perempuan yang kini semakin aktif dalam mobilitas sehari-hari.

“Perempuan kini semakin aktif dalam mobilitas sehari-hari. Melalui program ini, kami ingin menghadirkan edukasi yang tidak hanya memperkuat keterampilan berkendara, tetapi juga mendorong pentingnya ketenangan dan pengendalian diri, agar setiap perjalanan dapat dijalani dengan aman serta percaya diri,” ujar Andy.