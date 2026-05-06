Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas, Polri Minta Ojol Beri Contoh Berkendara yang Baik 

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho saat berdialog dengan kelompok ojol di Bogor. (Polri)

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meminta kepada para pengemudi ojek online (ojol) memberikan contoh berkendara yang baik di jalan raya. Langkah ini untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Hal itu disampaikan Agus dalam kegiatan Polantas Menyapa pada Kampanye Keselamatan Lalu Lintas di Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5).

“Hari ini kita berkumpul duduk bersama, hanya satu kepentingan kita adalah keselamatan berlalu lintas. Tolong dijalin silaturahmi, berikan contoh yang baik di jalan agar betul-betul rekan-rekan menjadi pahlawan-pahlawan keselamatan yang ada di jalan,” kata Agus.

Polri berupaya menggandeng berbagai lapisan masyarakat dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara. Ojol dianggap memiliki peran penting karena sehari-hari menjalankan aktivitas di jalan raya.

Baca Juga: Bos Sritex Iwan Setiawan Divonis 14 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 677 Miliar

“Perintah Bapak Kapolri, rangkul masyarakat, ajak bersilaturahmi, berdiskusi, dan layani dengan ikhlas. Ojek online adalah sahabat Polri dan sahabat Polantas,” imbuhnya.

Kakorlantas menegaskan pendekatan Polantas saat ini tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan humanis melalui komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kami ingin menyampaikan pesan bahwa keselamatan itu penting. Pendekatan Polantas bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi juga pendekatan dengan hati, silaturahmi, dan komunikasi,” jelasnya.

Atas dasar itu, ojol adalah mitra strategis Polri dalam mengkampanyekan budaya tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menekan angka kecelekaan lalu lintas.

“Kami punya misi besar untuk mengampanyekan keselamatan berlalu lintas. Saya tidak ingin mendengar masih ada pengemudi ojol yang melanggar aturan lalu lintas,” tandas Agus.