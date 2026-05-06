Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Kamis, 7 Mei 2026 | 03.00 WIB

Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas, Polri Minta Ojol Beri Contoh Berkendara yang Baik 

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho saat berdialog dengan kelompok ojol di Bogor. (Polri)

 

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meminta kepada para pengemudi ojek online (ojol) memberikan contoh berkendara yang baik di jalan raya. Langkah ini untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas.
 
Hal itu disampaikan Agus dalam kegiatan Polantas Menyapa pada Kampanye Keselamatan Lalu Lintas di Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5). 
 
“Hari ini kita berkumpul duduk bersama, hanya satu kepentingan kita adalah keselamatan berlalu lintas. Tolong dijalin silaturahmi, berikan contoh yang baik di jalan agar betul-betul rekan-rekan menjadi pahlawan-pahlawan keselamatan yang ada di jalan,” kata Agus.
 
Polri berupaya menggandeng berbagai lapisan masyarakat dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara. Ojol dianggap memiliki peran penting karena sehari-hari menjalankan aktivitas di jalan raya. 
 
 
“Perintah Bapak Kapolri, rangkul masyarakat, ajak bersilaturahmi, berdiskusi, dan layani dengan ikhlas. Ojek online adalah sahabat Polri dan sahabat Polantas,” imbuhnya.
 
Kakorlantas menegaskan pendekatan Polantas saat ini tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pendekatan humanis melalui komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.
 
“Kami ingin menyampaikan pesan bahwa keselamatan itu penting. Pendekatan Polantas bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi juga pendekatan dengan hati, silaturahmi, dan komunikasi,” jelasnya.
 
Atas dasar itu, ojol adalah mitra strategis Polri dalam mengkampanyekan budaya tertib berlalu lintas kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menekan angka kecelekaan lalu lintas.
 
“Kami punya misi besar untuk mengampanyekan keselamatan berlalu lintas. Saya tidak ingin mendengar masih ada pengemudi ojol yang melanggar aturan lalu lintas,” tandas Agus.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Terafiliasi ISIS dan JAD, Densus 88 Antiteror Polri Tangkap 8 Terduga Teroris di Sulawesi Tengah - Image
Nasional

Terafiliasi ISIS dan JAD, Densus 88 Antiteror Polri Tangkap 8 Terduga Teroris di Sulawesi Tengah

Rabu, 6 Mei 2026 | 22.47 WIB

Polri Tetap di Bawah Presiden Langsung, Mahfud MD: Komisi Percepatan Reformasi Polri Tak Usulkan Polisi di Bawah Kementerian - Image
Nasional

Polri Tetap di Bawah Presiden Langsung, Mahfud MD: Komisi Percepatan Reformasi Polri Tak Usulkan Polisi di Bawah Kementerian

Rabu, 6 Mei 2026 | 22.46 WIB

Kompolnas Dukung Larangan Live Streaming Medsos untuk Personel Polri Saat Bertugas - Image
Nasional

Kompolnas Dukung Larangan Live Streaming Medsos untuk Personel Polri Saat Bertugas

Rabu, 6 Mei 2026 | 00.48 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore