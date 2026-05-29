Defensive Driving Jadi Kunci Keselamatan Berkendara, Ini Tips Menghindari Kecelakaan di Jalan

JawaPos.com - Keselamatan berkendara menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan padatnya lalu lintas di berbagai kota besar.

Selain kemampuan mengemudi, faktor yang tidak kalah penting adalah penerapan budaya defensive driving atau berkendara defensif untuk meminimalkan risiko kecelakaan di jalan.

Defensive driving merupakan teknik berkendara yang menekankan sikap antisipatif terhadap berbagai potensi bahaya selama perjalanan.

Dengan pendekatan ini, pengemudi tidak hanya bereaksi terhadap kondisi yang terjadi, tetapi juga mampu memprediksi risiko dan mengambil keputusan yang tepat sebelum situasi berkembang menjadi berbahaya.

Menurut Hariadi, Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), potensi risiko di jalan selalu ada, terutama saat volume kendaraan meningkat seperti pada periode libur panjang maupun musim mudik.

"Potensi risiko perjalanan selalu ada, termasuk saat lalu lintas meningkat seperti pada periode libur panjang. Agar semua pengguna jalan bisa meminimalisir potensi tersebut bersama-sama, akan lebih baik jika kita menerapkan defensive driving," ujar Hariadi, Jumat (29/5) di Jakarta.

Pentingnya Defensive Driving untuk Mengurangi Risiko Kecelakaan Defensive driving tidak hanya membantu menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pengguna jalan lainnya.

Dengan menerapkan teknik berkendara defensif, pengemudi memiliki waktu lebih banyak untuk mengantisipasi kondisi darurat dan menghindari potensi tabrakan.

Penerapan defensive driving juga dinilai relevan di Indonesia yang memiliki karakter lalu lintas beragam, mulai dari jalan perkotaan yang padat hingga jalur antarkota dengan kondisi berbeda-beda.