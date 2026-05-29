Defensive Driving Jadi Kunci Keselamatan Berkendara, Ini Tips Menghindari Kecelakaan di Jalan

ilustrasi: Test drive penting dilakukan sebelum memutuskan membeli mobil baru. (Suzuki).
JawaPos.com - Keselamatan berkendara menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan padatnya lalu lintas di berbagai kota besar.
Selain kemampuan mengemudi, faktor yang tidak kalah penting adalah penerapan budaya defensive driving atau berkendara defensif untuk meminimalkan risiko kecelakaan di jalan.
Defensive driving merupakan teknik berkendara yang menekankan sikap antisipatif terhadap berbagai potensi bahaya selama perjalanan.
Dengan pendekatan ini, pengemudi tidak hanya bereaksi terhadap kondisi yang terjadi, tetapi juga mampu memprediksi risiko dan mengambil keputusan yang tepat sebelum situasi berkembang menjadi berbahaya.
Menurut Hariadi, Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), potensi risiko di jalan selalu ada, terutama saat volume kendaraan meningkat seperti pada periode libur panjang maupun musim mudik.
"Potensi risiko perjalanan selalu ada, termasuk saat lalu lintas meningkat seperti pada periode libur panjang. Agar semua pengguna jalan bisa meminimalisir potensi tersebut bersama-sama, akan lebih baik jika kita menerapkan defensive driving," ujar Hariadi, Jumat (29/5) di Jakarta.
Defensive driving tidak hanya membantu menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pengguna jalan lainnya.
Dengan menerapkan teknik berkendara defensif, pengemudi memiliki waktu lebih banyak untuk mengantisipasi kondisi darurat dan menghindari potensi tabrakan.
Penerapan defensive driving juga dinilai relevan di Indonesia yang memiliki karakter lalu lintas beragam, mulai dari jalan perkotaan yang padat hingga jalur antarkota dengan kondisi berbeda-beda.
Untuk membantu pengemudi meningkatkan keselamatan selama perjalanan, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek