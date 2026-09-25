Jangan Tunggu Mesin Kasar, Ini Tanda Motor Ojol Harus Ganti Oli

JawaPos.com - Motor yang digunakan untuk aktivitas ojol memiliki intensitas pemakaian cukup tinggi. Jarak tempuh panjang, lalu lintas padat, serta suhu udara panas dapat membuat mesin bekerja lebih berat.

Karena itu, penggantian oli menjadi salah satu bagian penting dalam perawatan motor. Oli berfungsi melumasi komponen mesin, mengurangi gesekan dan keausan, serta membantu mengendalikan panas saat mesin bekerja.

Nugroho menyebut penggantian oli umumnya dilakukan setiap 2.000-3.000 kilometer. Namun, jarak tersebut bukan patokan mutlak karena perlu disesuaikan dengan rekomendasi pabrikan, jenis oli, dan pola penggunaan kendaraan.

Selain melihat odometer, pengendara juga perlu memperhatikan perubahan performa motor.

Tarikan mesin yang terasa lebih berat, suara mesin semakin kasar, atau konsumsi bahan bakar meningkat dapat menjadi tanda kendaraan perlu diperiksa.

Dengan intensitas penggunaan yang tinggi, perawatan berkala menjadi penting agar kondisi motor tetap terjaga dan dapat menunjang aktivitas driver ojol sehari-hari.

Ganti Oli Bonus Kuota Internet Aktivitas driver ojek online yang mengandalkan motor sepanjang hari membuat perawatan kendaraan menjadi hal penting. Menariknya, program terbaru di Jakarta memberikan tambahan kuota internet 1 GB bagi driver ojol yang melakukan penggantian oli sesuai ketentuan.

Driver ojek online (ojol) di Jakarta bisa mendapatkan tambahan kuota internet 1 GB saat melakukan penggantian oli motor. Program ini berlaku bagi pengguna kartu Telkomsel melalui promo GOKIL (Ganti Oli, Kuota Internet Lancar).

Promo hasil kolaborasi PT Pertamina Lubricants (PTPL) dan Telkomsel tersebut berlaku mulai 23 September hingga 31 Desember 2026.