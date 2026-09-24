DFSK E5 Plus Resmi Mengaspal di Bali, SUV PHEV 7 Penumpang Segini Harganya

DFSK E5 Plus resmi dipasarkan di Pulau Bali. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Sokonindo Automobile, Agen Pemegang Merek (APM) DFSK di Indonesia, memperluas pasar kendaraan elektrifikasinya dengan menghadirkan DFSK E5 Plus di Bali.
SUV plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) ini diperkenalkan melalui Regional Launch di Living World Bali pada 22–28 September 2026.
Mengusung konsep “Electric for Daily, Hybrid for Journey”, E5 Plus dirancang untuk mobilitas harian sekaligus perjalanan jarak jauh.
Selama peluncuran, E5 Plus dijual seharga Rp534 juta on the road (OTR). Lima pembeli pertama mendapat harga khusus Rp494 juta OTR.
“Bali memiliki karakter mobilitas yang berbeda. Kendaraan di Bali dituntut mampu memberikan kenyamanan untuk mobilitas harian sekaligus fleksibilitas perjalanan antarkawasan,” ujar Cing Hok Rifin, Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile.
DFSK E5 Plus merupakan SUV hybrid berkapasitas tujuh penumpang dengan captain seat untuk meningkatkan fleksibilitas kabin.
Kenyamanan didukung ventilated seat di baris pertama dan kedua serta teknologi NVH untuk meredam kebisingan, getaran, dan kekasaran.
Fitur hiburannya mencakup layar belakang 15,6 inci dan sistem audio 13 speaker. Sistem infotainment menggunakan platform Snapdragon 8155 yang dilengkapi asisten suara Sera berbahasa Indonesia.
Untuk keselamatan, E5 Plus dibekali 18 fitur Advanced Driver Assistance System (ADAS) Level 2, termasuk Adaptive Lane Change Assist (ALCA) dan Automatic Parking Assist.
SUV ini juga memiliki fitur Vehicle-to-Load (V2L) untuk menyuplai listrik ke perangkat eksternal.
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