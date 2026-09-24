Kia Melihat Wajah Baru MPV Keluarga Lewat The all-new Carens

JawaPos.com - Kebutuhan keluarga menjadi salah satu faktor utama yang membuat Multi Purpose Vehicle (MPV) bertahan sebagai pilihan populer di Indonesia. Seiring perubahan selera konsumen, fungsi dan kapasitas kini berjalan berdampingan dengan desain, teknologi, serta kemudahan penggunaan.

“MPV tetap harus nyaman dan fleksibel untuk berbagai aktivitas keluarga,” ujar VP Commercial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho.

Menurut Welly, konsumen saat ini juga mulai memperhatikan karakter kendaraan ketika memilih mobil keluarga. Desain yang kuat dinilai dapat menjadi bagian dari pertimbangan selain kebutuhan terhadap ruang kabin.

“Konsumen juga ingin mobil keluarga yang punya desain kuat dan sesuai selera,” katanya.

MPV sendiri telah berkembang mengikuti kebutuhan mobilitas keluarga Indonesia sejak era 1970-an. Kendaraan yang awalnya banyak digunakan untuk mengangkut barang kemudian berkembang menjadi kendaraan penumpang dengan kapasitas lebih besar.

Pada 2017, kontribusi MPV tercatat mencapai lebih dari 40 persen terhadap pasar otomotif nasional. Angka tersebut menunjukkan kuatnya posisi kendaraan keluarga di pasar Indonesia.

Namun, perkembangan kebutuhan konsumen membuat ukuran keberhasilan sebuah MPV ikut berubah. Kapasitas penumpang dan luas kabin tetap menjadi pertimbangan utama, tetapi desain eksterior, suasana interior, teknologi, serta kemudahan penggunaan semakin diperhatikan.