Harga Stargazer Bekas Mulai Rp170 Jutaan, MPV Keluarga Tahun Muda yang Menarik

JawaPos.com - Empat tahun setelah mengaspal di Indonesia, Hyundai Stargazer mulai memasuki fase menarik di pasar mobil bekas. Low MPV yang meluncur pada 2022 ini sekarang sudah bisa ditemukan mulai Rp170 jutaan, jauh di bawah harga barunya ketika pertama hadir.

Saat diluncurkan, Hyundai Stargazer dipasarkan mulai Rp243,3 juta untuk Active MT. Sementara varian Prime yang berada di posisi teratas saat itu dibanderol lebih dari Rp300 juta.

Koreksi harga tersebut membuat Hyundai Stargazer bekas mulai bersinggungan dengan MPV Jepang yang usianya lebih tua. Bagi konsumen yang mencari mobil keluarga berusia relatif muda, kondisi ini tentu menarik untuk diperhatikan.

Harga Hyundai Stargazer Bekas 2022 Mulai Rp170 Jutaan

Pantauan terhadap sejumlah listing menunjukkan harga Hyundai Stargazer bekas produksi 2022 sudah berada mulai kisaran Rp170 jutaan. Unit dengan kilometer lebih rendah atau varian lebih tinggi umumnya bergerak di rentang Rp180 juta hingga Rp200 jutaan.

Stargazer Prime 2022 menjadi salah satu yang cukup menarik. Beberapa unit dengan odometer sekitar 20.000 sampai 30.000 kilometer ditawarkan pada kisaran Rp190 juta hingga Rp210 jutaan.

Pilihan Stargazer bekas tahun 2023 juga sudah banyak berada di rentang Rp170 juta hingga Rp200 jutaan. Sementara Hyundai Stargazer 2024 umumnya masih bertahan di atas Rp200 juta, tergantung tipe, kilometer, dan kondisi kendaraan.

Harga pada listing merupakan harga penawaran penjual. Angka transaksi akhirnya masih dapat berubah setelah pengecekan kondisi kendaraan dan proses negosiasi.

Stargazer Prime Bekas Mulai Menarik

Depresiasi harga membuat jarak antarvarian tidak lagi sebesar ketika Stargazer masih baru.

Prime yang saat awal dipasarkan berada di atas Rp300 juta kini mulai masuk ke budget sekitar Rp200 jutaan. Selain fitur yang lebih lengkap, varian ini juga menawarkan Hyundai SmartSense serta opsi captain seat yang membuat baris kedua lebih nyaman.