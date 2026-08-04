Hanya 250 Unit, Dapatkan Kia Carens dan Sonet Limited Black Edition di GIIAS 2026

The all new-Carens hadir di GIIAS 2026 menawarkan ruang yang lega, desain yang berkelas, dan teknologi yang dirancang untuk mendukung mobilitas keluarga masa kini. (Dok. KIA)
JawaPos.com - Kia menghadirkan pilihan baru bagi konsumen yang menginginkan tampilan kendaraan lebih eksklusif. Pilihan itu hanya tersedia di arena GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Menariknya lagi, edisi khusus itu hanya tersedia 250 unit.
Pabrikan asal Korea Selatan tersebut meluncurkan The all-new Carens Limited Black Edition dan The new Sonet Limited Black Edition sebagai edisi khusus yang diproduksi dalam jumlah terbatas.
“Melalui Limited Black Edition, kami menawarkan pilihan yang lebih eksklusif bagi konsumen yang menginginkan sentuhan berbeda pada The all-new Carens maupun The new Sonet,” ujar VP Commercial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho.
Sebagai GIIAS Edition, kata Welly, kedua model tersebut diproduksi terbatas sehingga memberikan nilai eksklusivitas lebih bagi pelanggan. The all-new Carens Limited Black Edition hanya diproduksi sebanyak 150 unit, sedangkan The new Sonet Limited Black Edition tersedia sebanyak 100 unit.
Keduanya mengusung tema all-black dengan sejumlah penyegaran pada desain eksterior, interior, serta penambahan fitur yang membedakannya dari model reguler.
“Model ini kami hadirkan dalam jumlah terbatas sehingga memberikan pengalaman kepemilikan yang lebih spesial,” kata Welly.
Pada The new Sonet Limited Black Edition, perubahan terlihat pada Tiger Nose Grille, Front Skid Plate, Rear Skid Plate, Mirror Cover, dan Door Handle yang seluruhnya dibalut warna hitam.
Sementara itu, The all-new Carens Limited Black Edition mendapatkan sentuhan serupa pada Front dan Rear Skid Plate, Mirror Cover, serta Door Handle.
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