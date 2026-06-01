Suzuki Ertiga Hybrid vs Toyota Veloz Hybrid, Mana yang Cocok Buat Buat Harian dan Perjalanan Jauh

Suzuki Ertiga Hybrid dan Toyota Veloz hybrid (AI)
JawaPos.com - Di segmen MPV keluarga 7 penumpang, Suzuki Ertiga Hybrid dan Toyota Veloz Hybrid menjadi dua pilihan yang paling menarik saat ini. Keduanya sama-sama mengusung teknologi elektrifikasi, namun karakter yang ditawarkan sangat berbeda.
Jika fokus utama Anda adalah konsumsi BBM, kenyamanan harian, serta efisiensi saat perjalanan jauh, maka ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan pilihan.
Perbedaan terbesar ada pada sistem hybrid yang digunakan.
Suzuki Ertiga Hybrid memakai teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) atau mild hybrid.
Sistem ini membantu mesin saat akselerasi dan memungkinkan fitur auto start-stop bekerja lebih halus. Namun mobil tetap mengandalkan mesin bensin sebagai sumber tenaga utama.
Sementara Toyota Veloz Hybrid sudah menggunakan full hybrid Toyota Hybrid System (THS). Mobil bisa berjalan menggunakan tenaga listrik pada kecepatan rendah dan transisi tenaga terasa lebih halus berkat transmisi e-CVT.
Berdasarkan sejumlah pengujian media otomotif Indonesia, Suzuki Ertiga Hybrid mampu mencatat konsumsi BBM untuk dalam kota: 14,5 km/liter dan luar kota atau tol: 15,09 km/liter. Sedangkan Toyota Veloz mencatat untuk dalam kota: 15,1 km/liter dan Tol atau luar kota: 18,2 km/liter.
|Faktor
|Suzuki Ertiga Hybrid
|Toyota Veloz Hybrid
|Sistem Hybrid
|Mild Hybrid SHVS
|Full Hybrid THS
|BBM Dalam Kota
|14,5 km/l
|15,1 km/l
|BBM Tol/Luar Kota
|15,09 km/l
|18,2 km/l
|Tangki BBM
|45 liter
|43 liter
|Ground Clearance
|180 mm
|205 mm
|Transmisi
|MT / AT
|e-CVT
Bagi pengguna yang setiap hari menghadapi jalanan perkotaan, kemacetan, dan biaya operasional menjadi prioritas utama, Ertiga Hybrid masih sangat menarik.
Dimensi bodinya lebih kompak sehingga mudah bermanuver di jalan sempit. Mesin 1.5 liter juga dikenal sederhana dan biaya perawatannya relatif lebih terjangkau dibanding sistem full hybrid.
Selain itu, kapasitas tangki 45 liter membuat jarak tempuhnya cukup panjang saat kondisi tangki penuh.
Jika mobil lebih sering digunakan untuk mudik, perjalanan antarkota, atau touring keluarga, Veloz Hybrid memiliki sejumlah keunggulan.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!