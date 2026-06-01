Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 1 Juni 2026 | 19.38 WIB

Suzuki Ertiga Hybrid vs Toyota Veloz Hybrid, Mana yang Cocok Buat Buat Harian dan Perjalanan Jauh

Suzuki Ertiga Hybrid dan Toyota Veloz hybrid

JawaPos.com - Di segmen MPV keluarga 7 penumpang, Suzuki Ertiga Hybrid dan Toyota Veloz Hybrid menjadi dua pilihan yang paling menarik saat ini. Keduanya sama-sama mengusung teknologi elektrifikasi, namun karakter yang ditawarkan sangat berbeda.

Jika fokus utama Anda adalah konsumsi BBM, kenyamanan harian, serta efisiensi saat perjalanan jauh, maka ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan pilihan.

Teknologi Hybrid yang Digunakan Berbeda

Perbedaan terbesar ada pada sistem hybrid yang digunakan.
Suzuki Ertiga Hybrid memakai teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) atau mild hybrid.

Sistem ini membantu mesin saat akselerasi dan memungkinkan fitur auto start-stop bekerja lebih halus. Namun mobil tetap mengandalkan mesin bensin sebagai sumber tenaga utama. 

Sementara Toyota Veloz Hybrid sudah menggunakan full hybrid Toyota Hybrid System (THS). Mobil bisa berjalan menggunakan tenaga listrik pada kecepatan rendah dan transisi tenaga terasa lebih halus berkat transmisi e-CVT. 

Perbandingan Konsumsi BBM

Berdasarkan sejumlah pengujian media otomotif Indonesia, Suzuki Ertiga Hybrid mampu mencatat konsumsi BBM untuk dalam kota: 14,5 km/liter dan luar kota atau tol: 15,09 km/liter. Sedangkan Toyota Veloz mencatat untuk dalam kota: 15,1 km/liter dan Tol atau luar kota: 18,2 km/liter.

Faktor Suzuki Ertiga Hybrid Toyota Veloz Hybrid
Sistem Hybrid Mild Hybrid SHVS Full Hybrid THS
BBM Dalam Kota 14,5 km/l 15,1 km/l
BBM Tol/Luar Kota 15,09 km/l 18,2 km/l
Tangki BBM 45 liter 43 liter
Ground Clearance 180 mm 205 mm
Transmisi MT / AT e-CVT

Untuk Pemakaian Harian, Ertiga Hybrid Lebih Rasional

Bagi pengguna yang setiap hari menghadapi jalanan perkotaan, kemacetan, dan biaya operasional menjadi prioritas utama, Ertiga Hybrid masih sangat menarik.

Dimensi bodinya lebih kompak sehingga mudah bermanuver di jalan sempit. Mesin 1.5 liter juga dikenal sederhana dan biaya perawatannya relatif lebih terjangkau dibanding sistem full hybrid.

Selain itu, kapasitas tangki 45 liter membuat jarak tempuhnya cukup panjang saat kondisi tangki penuh.

Untuk Perjalanan Jauh, Veloz Hybrid Lebih Menarik

Jika mobil lebih sering digunakan untuk mudik, perjalanan antarkota, atau touring keluarga, Veloz Hybrid memiliki sejumlah keunggulan.

