Honda Stylo 160 Dapat Warna Baru, Harga dan Spesifikasinya

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menyegarkan tampilan skutik premium fashionable New Honda Stylo 160 dengan menghadirkan dua pilihan warna baru, yakni Glam Grey dan Royal Violet.

Penyegaran ini ditujukan bagi konsumen yang menginginkan skutik bergaya retro-modern dengan pilihan warna yang lebih beragam untuk menunjang aktivitas harian maupun mobilitas akhir pekan.

Warna Royal Violet tersedia untuk New Honda Stylo 160 tipe ABS. Warna tersebut melengkapi pilihan Royal Blue, Royal Brown, dan Royal Green yang sudah lebih dulu ditawarkan.

Sementara itu, Glam Grey hadir untuk tipe CBS dan melengkapi pilihan Glam Black, Glam Beige, serta Glam White.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan, pilihan warna baru tersebut dihadirkan untuk memberikan alternatif bagi konsumen yang ingin tampil berbeda.

“Kami harap warna terbaru pada New Honda Stylo 160 ini mampu menghadirkan sensasi premium fashionable, sehingga semakin membanggakan dan siap menjadi pusat perhatian,” ujar Octavianus.

Mengandalkan Mesin 160 cc Selain mengandalkan desain retro-modern, Honda Stylo 160 dibekali mesin 160 cc 4 katup eSP+ berpendingin cairan. Mampu menggelontorkan tenaga maksimum 11,3 kW pada 8.500 rpm dan torsi puncak 13,8 Nm pada 7.000 rpm.

Untuk menunjang penggunaan harian, skutik ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar 5 liter serta ruang penyimpanan berkapasitas 16,5 liter.

Sistem pencahayaan sudah menggunakan full LED. Honda juga menyematkan lampu belakang dengan aksen smoke serta lampu sein yang menyatu dengan bodi depan.