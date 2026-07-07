Honda New Rebel 1100 Tampil Lebih Fresh, Intip Warna Baru dan Fitur Andalannya

Honda New Rebel 1100 tampil dengan warna baru. (AHM)
JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menyegarkan lini big bike-nya di Indonesia dengan menghadirkan pilihan warna baru untuk Honda New Rebel 1100.
Penyegaran ini dilakukan melalui hadirnya Matte Beta Silver Metallic, warna baru yang memberikan kesan lebih premium tanpa mengubah karakter khas motor cruiser tersebut.
Warna baru ini memadukan nuansa silver dengan sentuhan metalik yang membuat tampilan New Rebel 1100 terlihat lebih elegan. AHM tetap mempertahankan opsi Matte Ballistic Black Metallic bagi konsumen yang menyukai desain dengan nuansa lebih gelap dan tegas.
Penyegaran ini menjadi bagian dari upaya Honda untuk menjaga daya tarik New Rebel 1100 di segmen motor besar, terutama bagi pengendara yang menginginkan perpaduan desain klasik, teknologi modern, dan kenyamanan saat berkendara.
Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi, mengatakan pilihan warna baru tersebut dihadirkan untuk memberikan lebih banyak opsi bagi pecinta big bike Honda di Indonesia.
"Melalui pilihan warna Matte Beta Silver Metallic, kami ingin menghadirkan tampilan yang semakin premium sekaligus memperkuat karakter New Rebel 1100 sebagai motor yang merepresentasikan gaya hidup pengendaranya," ujarnya.
Selain penyegaran warna, tidak ada perubahan pada sektor performa. Honda New Rebel 1100 tetap mengusung mesin parallel-twin 1.084 cc, SOHC, berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga 65 kW pada 7.250 rpm dan torsi puncak 98 Nm pada 4.750 rpm.
Karakter tenaga yang kuat pada putaran bawah hingga menengah membuat motor ini nyaman digunakan untuk perjalanan harian maupun touring jarak jauh.
Sebagai motor cruiser premium, New Rebel 1100 dibekali berbagai fitur yang menunjang kenyamanan berkendara.
Beberapa fitur unggulannya meliputi:
Melalui layar TFT, pengendara dapat mengakses berbagai informasi mulai dari mode berkendara, putaran mesin, posisi gigi, kecepatan, suhu udara, hingga konektivitas smartphone melalui Honda RoadSync.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane