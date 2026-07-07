Honda New Rebel 1100 Tampil Lebih Fresh, Intip Warna Baru dan Fitur Andalannya

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) kembali menyegarkan lini big bike-nya di Indonesia dengan menghadirkan pilihan warna baru untuk Honda New Rebel 1100.

Penyegaran ini dilakukan melalui hadirnya Matte Beta Silver Metallic, warna baru yang memberikan kesan lebih premium tanpa mengubah karakter khas motor cruiser tersebut.

Warna baru ini memadukan nuansa silver dengan sentuhan metalik yang membuat tampilan New Rebel 1100 terlihat lebih elegan. AHM tetap mempertahankan opsi Matte Ballistic Black Metallic bagi konsumen yang menyukai desain dengan nuansa lebih gelap dan tegas.

Penyegaran ini menjadi bagian dari upaya Honda untuk menjaga daya tarik New Rebel 1100 di segmen motor besar, terutama bagi pengendara yang menginginkan perpaduan desain klasik, teknologi modern, dan kenyamanan saat berkendara.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi, mengatakan pilihan warna baru tersebut dihadirkan untuk memberikan lebih banyak opsi bagi pecinta big bike Honda di Indonesia.

"Melalui pilihan warna Matte Beta Silver Metallic, kami ingin menghadirkan tampilan yang semakin premium sekaligus memperkuat karakter New Rebel 1100 sebagai motor yang merepresentasikan gaya hidup pengendaranya," ujarnya.

Mesin 1.084 cc Tetap Jadi Andalan Selain penyegaran warna, tidak ada perubahan pada sektor performa. Honda New Rebel 1100 tetap mengusung mesin parallel-twin 1.084 cc, SOHC, berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga 65 kW pada 7.250 rpm dan torsi puncak 98 Nm pada 4.750 rpm.

Karakter tenaga yang kuat pada putaran bawah hingga menengah membuat motor ini nyaman digunakan untuk perjalanan harian maupun touring jarak jauh.

Fitur Lengkap untuk Touring Sebagai motor cruiser premium, New Rebel 1100 dibekali berbagai fitur yang menunjang kenyamanan berkendara.

Beberapa fitur unggulannya meliputi: