Pebalap Muda Indonesia Ramadhipa Siap Tempur di Moto3 Junior World Championship 2026

JawaPos.com - Indonesia kembali memiliki wakil di ajang balap internasional lewat keikutsertaan Muhammad Kiandra Ramadhipa di Moto3 Junior World Championship 2026.

Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu akan tampil bersama Honda Asia-Dream Racing Junior Team menggunakan motor Honda NSF250RW dengan nomor balap 32.

Musim 2026 menjadi tahun kedua Ramadhipa berkompetisi di Eropa setelah tampil impresif di European Talent Cup (ETC) musim lalu.

Pebalap berusia 16 tahun tersebut sebelumnya sukses mencatat sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama yang meraih kemenangan di European Talent Cup menggunakan nomor balap yang sama.

Pada musim 2025, Ramadhipa berhasil menutup kompetisi ETC di posisi lima klasemen akhir dengan raihan dua kemenangan dan satu podium tambahan.

Tak hanya itu, dirinya juga tampil kompetitif di Red Bull Rookies Cup dengan finis di posisi delapan klasemen akhir.

Salah satu pencapaian terbaik Ramadhipa terjadi di Sirkuit Catalunya, lokasi seri pembuka Moto3 Junior World Championship 2026, saat dirinya berhasil meraih podium tertinggi di ajang ETC.

Untuk menghadapi musim balap tahun ini, Ramadhipa telah menjalani berbagai persiapan intensif di Eropa sejak awal Maret 2026.

Program latihan yang dijalani meliputi winter camp, latihan fisik, hingga sesi pengujian motor bersama tim di Valencia dan Barcelona.