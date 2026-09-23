Tawarkan Ban Andal untuk Kebutuhan Berkendara Sehari-hari

JawaPos.com - Dayton, brand ban baru di bawah naungan Bridgestone Group, resmi memasuki pasar Indonesia di kuartal ketiga 2026 ini, menghadirkan pilihan baru bagi konsumen di segmen kendaraan penumpang.

Dayton menawarkan ban yang dirancang untuk memberikan keamanan, daya tahan, dan keandalan dalam mendukung kebutuhan berkendara sehari-hari.

Mengusung tagline “Your Reliable Partner”, Dayton membawa brand core “Essential Reliability and Quality”, dengan fokus pada tiga kebutuhan utama berkendara, yakni safety, durability, dan reliability. Pendekatan tersebut menempatkan Dayton sebagai pilihan ban yang praktis dan relevan bagi pengguna mobil yang mengutamakan produk yang esensial, dapat diandalkan, dan untuk mendukung pengguna mobil dalam menjalani dinamika aktivitas sehari-hari.

“Dayton hadir melalui proses riset dan pengembangan yang matang, berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan customer. Kami mendengarkan apa yang diharapkan konsumen Indonesia, kemudian menerjemahkannya menjadi brand yang menjawab kebutuhan esensial konsumen terhadap sebuah produk ban, dengan daya tahan serta safety yang menjadi ciri khas rekayasa teknik Bridgestone,” ujar Presiden Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia Mukiat Sutikno di acara Dayton Media Test Drive, Rabu (23/9).

Dayton menyasar pengguna kendaraan yang sangat memperhatikan kebutuhan esensial sebuah ban, seperti daya tahan dan faktor keamanan yang tinggi, namun mampu mengompromikan faktor-faktor lain yang biasanya hadir pada segmen ban yang lebih premium. Konsumen di segmen ini memiliki karakter yang sangat mencermati informasi, mempertimbangkan manfaat, serta menyesuaikannya dengan kebutuhan sebelum menentukan pilihan.

Pendekatan ini dirumuskan melalui konsep safe, durable, and reliable tires for the essentials of daily use. Dengan demikian, reliability bagi Dayton bukan sekadar tagline, tetapi prinsip yang diterapkan dalam menghadirkan produk dengan karakter dan manfaat yang relevan bagi konsumen.

Sebagai langkah awal memasuki pasar Indonesia, PT Bridgestone Tire Indonesia memperkenalkan dua produk ban Dayton, yakni DT30 untuk kendaraan MPV dan sedan, sedangkan H/T100 untuk kendaraan SUV. Keduanya membawa prinsip yang sama, namun dikembangkan dengan karakter yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kendaraan.

Dayton DT30 dirancang untuk memenuhi kebutuhan kendaraan penumpang dalam penggunaan sehari-hari, dengan tiga fokus utama: low road noise, wet-road performance, dan long lasting. Karakter tersebut memberikan pengalaman berkendara yang lebih tenang, dukungan terhadap performa dijalan basah, serta desain yang membantu mengurangi irregular wear untuk mendukung umur pakai ban yang lebih panjang.

Untuk memberikan pilihan aplikasi yang luas, DT30 tersedia dalam ukuran rim 14 hingga 18 inci. Lineup tersebut mencakup berbagai kendaraan penumpang yang banyak digunakan di Indonesia, mulai LCGC, hatchback, small city car, low SUV hingga medium sedan.