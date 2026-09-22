Resmikan TOMO Signature Masuka Tires Madiun, Persembahan Bridgestone Indonesia Pertama di Jawa Timur

Toko Model Bridgestone (TOMO) legendaris di Kota Madiun, Masuka Tires, secara resmi bertransformasi dan naik kelas menjadi TOMO Signature Masuka Tires pada Senin (14/9)/(Istimewa).
JawaPos.com - PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan dan produk berkualitas tinggi bagi pemilik kendaraan di Indonesia.
Menandai langkah strategis tersebut, jaringan ritel toko model Bridgestone (TOMO) legendaris di Kota Madiun, Masuka Tires, secara resmi bertransformasi dan naik kelas menjadi TOMO Signature Masuka Tires pada Senin (14/9).
Kehadiran TOMO Signature Masuka Tires yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 18, Kota Madiun ini mencatatkan sejarah baru sebagai TOMO Signature pertama di wilayah Jawa Timur. Dengan komitmen menghadirkan one stop automotive solution, TOMO Signature Masuka Tires dirancang untuk memberikan pengalaman layanan yang lebih profesional, nyaman, dan berkelas bagi setiap pelanggan.
Kehadiran outlet ini menegaskan posisi family retail channel sebagai destinasi utama bagi masyarakat yang menginginkan kualitas terbaik untuk perawatan kendaraan mereka.
Transformasi ini merupakan apresiasi dan bentuk kemitraan erat antara Bridgestone Indonesia dengan toko yang sebelumnya dikenal sebagai Maju Putra Ban tersebut, yang telah berjalan secara solid selama lebih dari sepuluh tahun.
Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, mengungkapkan rasa bangganya atas peningkatan status fasilitas layanan tersebut.
"Bagi kami kualitas produk harus selalu diimbangi dengan standar layanan yang prima. Pengalaman dan customer experience adalah prioritas utama kami. Melalui peresmian TOMO Signature Masuka Tires di Madiun ini, kami ingin memastikan para pengguna kendaraan di Jawa Timur mendapatkan kemudahan akses terhadap layanan perawatan kendaraan yang komprehensif, aman, dan tepercaya, langsung ditangani oleh teknisi profesional," ujar Mukiat.
Fokus pada Layanan Pelanggan (Customer Service) dan Peralatan Modern
Berlokasi strategis di jantung Kota Madiun, TOMO Signature Masuka Tires hadir dengan konsep one stop service yang menawarkan layanan perawatan kendaraan secara menyeluruh dan terpadu. Selain menyediakan rangkaian produk ban Bridgestone yang didukung langsung oleh pabrikan resmi, outlet ini juga dilengkapi fasilitas perbaikan modern serta didukung oleh personel sales advisor dan teknisi tersertifikasi dari Bridgestone Indonesia Education Center (BINEC) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.
Salah satu fasilitas unggulan TOMO Signature Masuka Tires yang berdiri di atas lahan seluas 1.300 meter persegi ini adalah mesin spooring 3D berakurasi tinggi, yang memastikan penyetelan kaki-kaki kendaraan dilakukan secara optimal, aman, dan presisi.
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