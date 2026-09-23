Bridgestone Bawa Merek Ban Baru Dayton ke Indonesia, Punya Dua Produk Perdana

Dayton, merek ban baru yang berada di bawah naungan Bridgestone Group, resmi memasuki pasar Indonesia pada kuartal III 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Dayton, merek ban baru yang berada di bawah naungan Bridgestone Group, resmi memasuki pasar Indonesia pada kuartal III 2026. Kehadirannya menambah pilihan bagi konsumen di segmen ban kendaraan penumpang dengan menawarkan produk yang berfokus pada kebutuhan berkendara sehari-hari.
Mengusung tagline “Your Reliable Partner”, Dayton membawa konsep “Essential Reliability and Quality”. Konsep tersebut diterjemahkan melalui tiga aspek utama, yakni keamanan, daya tahan, dan keandalan produk.
Dayton menyasar konsumen yang mencari ban dengan fungsi esensial dan dapat diandalkan untuk menunjang aktivitas harian. Pendekatan tersebut menempatkan faktor keselamatan dan durability sebagai bagian penting dari karakter produk yang ditawarkan.
“Dayton hadir melalui proses riset dan pengembangan yang matang, berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan customer. Kami mendengarkan apa yang diharapkan konsumen Indonesia, kemudian menerjemahkannya menjadi brand yang menjawab kebutuhan esensial konsumen terhadap sebuah produk ban, dengan daya tahan serta safety yang menjadi ciri khas rekayasa teknik Bridgestone,” ujar Presiden Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia, Mukiat Sutikno, di acara Dayton Media Test Drive, Rabu (23/9).
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Menyasar Konsumen yang Mengutamakan Kebutuhan Esensial
Dayton menyasar pengguna mobil yang menempatkan keamanan dan daya tahan sebagai pertimbangan utama ketika memilih ban. Segmen konsumen tersebut cenderung mempertimbangkan manfaat produk dan menyesuaikannya dengan kebutuhan sebelum menentukan pilihan.
Karakter tersebut menjadi dasar pengembangan Dayton melalui konsep “Safe, durable and reliable tires for the essentials of daily use.” Bagi Dayton, keandalan tidak hanya menjadi bagian dari tagline, tetapi juga menjadi prinsip dalam menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan sehari-hari.
Dayton Hadir dengan Dua Produk Perdana
Pada tahap awal peluncurannya di Indonesia, Dayton memperkenalkan dua produk, yakni DT30 dan H/T100. DT30 ditujukan untuk kendaraan seperti MPV dan sedan, sedangkan H/T100 menyasar segmen SUV.
Meski sama-sama membawa konsep reliability, kedua produk tersebut dikembangkan dengan karakter yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kendaraan.
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