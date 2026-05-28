Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Kamis, 28 Mei 2026 | 23.27 WIB

Bidik Pasar Jatim, Bridgestone Tampilkan Ban EV Unggulan di IIMS 2026

Kembali berpartisipasi di IIMS Surabaya 2026, Bridgestone Indonesia memamerkan produk-produk unggulannya, Kamis (28/5). (Novia Herawati/JawaPos.com) - Image

Kembali berpartisipasi di IIMS Surabaya 2026, Bridgestone Indonesia memamerkan produk-produk unggulannya, Kamis (28/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com - Melihat pasar otomotif Jawa Timur yang terus tumbuh, PT Bridgestone Tire Indonesia kembali memamerkan lini ban andalannya untuk kendaraan penumpang hingga Electric Vehicle (EV) di IIMS Surabaya 2026. 

Pameran otomotif tersebut digelar di Grand City, Surabaya, pada 26 - 31 Mei 2026. Untuk kedua kalinya, Bridgestone dipercaya menjadi official tire partner dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya.

Presiden Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia, Mukiat Sutikno mengatakan partisipasi Bridgestone dalam IIMS Surabaya 2026 sekaligus menjadi bagian dari perayaan 50 tahun perusahaan itu di Indonesia.

“Selama 50 tahun hadir di Indonesia, selain fokus menghadirkan produk ban berkualitas global, kami juga terus membangun kedekatan dan kepercayaan konsumen di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur," ujarnya, Kamis (28/5).

Mukiat menilai Jawa Timur memiliki peranan penting dalam pasar industri otomotif nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah mobil penumpang di provinsi tersebut pada 2025 mencapai lebih dari 5,5 juta unit.

"Partisipasi IIMS ini menegaskan komitmen Bridgestone untuk memperkuat kedekatan dengan konsumen dan memperluas penetrasi pasar di Jatim sebagai wilayah penting industri otomotif nasional," imbuh Mukiat.

Bridgestone Indonesia bertekad menghadirkan inovasi, layanan, dan solusi mobilitas sesuai kebutuhan konsumen yang terus berkembang, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional.

Di IIMS Surabaya 2026, Bridgestone memamerkan sejumlah ban unggulan untuk kendaraan penumpang, seperti Turanza 6 dan Ecopia EP300 yang telah didukung teknologi ENLITEN dan ramah kendaraan listrik (EV).

Bridgestone Indonesia juga membawa Dueler A/T002, ban all-terrain yang dirancang untuk menunjang performa SUV dan MPV dalam berbagai kondisi jalan serta kebutuhan berkendara harian.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
IIMS Surabaya 2026 Dibuka Mulai Hari Ini, Target Transaksi Rp 265 Miliar - Image
Otomotif

IIMS Surabaya 2026 Dibuka Mulai Hari Ini, Target Transaksi Rp 265 Miliar

Selasa, 26 Mei 2026 | 21.44 WIB

IIMS Surabaya 2026 Jadi Panggung Mobil Hybrid, EV, dan Motor Premium Terbaru - Image
Otomotif

IIMS Surabaya 2026 Jadi Panggung Mobil Hybrid, EV, dan Motor Premium Terbaru

Rabu, 20 Mei 2026 | 05.57 WIB

IIMS 2026 Cetak Transaksi Rp9,5 Triliun dan 580 Ribu Pengunjung, Industri Otomotif Masih Bergairah - Image
Otomotif

IIMS 2026 Cetak Transaksi Rp9,5 Triliun dan 580 Ribu Pengunjung, Industri Otomotif Masih Bergairah

Sabtu, 14 Maret 2026 | 04.22 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore