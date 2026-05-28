Bidik Pasar Jatim, Bridgestone Tampilkan Ban EV Unggulan di IIMS 2026

JawaPos.com - Melihat pasar otomotif Jawa Timur yang terus tumbuh, PT Bridgestone Tire Indonesia kembali memamerkan lini ban andalannya untuk kendaraan penumpang hingga Electric Vehicle (EV) di IIMS Surabaya 2026.

Pameran otomotif tersebut digelar di Grand City, Surabaya, pada 26 - 31 Mei 2026. Untuk kedua kalinya, Bridgestone dipercaya menjadi official tire partner dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya.

Presiden Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia, Mukiat Sutikno mengatakan partisipasi Bridgestone dalam IIMS Surabaya 2026 sekaligus menjadi bagian dari perayaan 50 tahun perusahaan itu di Indonesia.

“Selama 50 tahun hadir di Indonesia, selain fokus menghadirkan produk ban berkualitas global, kami juga terus membangun kedekatan dan kepercayaan konsumen di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur," ujarnya, Kamis (28/5).

Mukiat menilai Jawa Timur memiliki peranan penting dalam pasar industri otomotif nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah mobil penumpang di provinsi tersebut pada 2025 mencapai lebih dari 5,5 juta unit.

"Partisipasi IIMS ini menegaskan komitmen Bridgestone untuk memperkuat kedekatan dengan konsumen dan memperluas penetrasi pasar di Jatim sebagai wilayah penting industri otomotif nasional," imbuh Mukiat.

Bridgestone Indonesia bertekad menghadirkan inovasi, layanan, dan solusi mobilitas sesuai kebutuhan konsumen yang terus berkembang, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan industri otomotif nasional.

Di IIMS Surabaya 2026, Bridgestone memamerkan sejumlah ban unggulan untuk kendaraan penumpang, seperti Turanza 6 dan Ecopia EP300 yang telah didukung teknologi ENLITEN dan ramah kendaraan listrik (EV).