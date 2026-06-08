Genap 50 Tahun di Indonesia, Bridgestone Justru Raih Penghargaan yang Tak Berkaitan dengan Ban, Apa Itu?

JawaPos.com - PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) menandai perjalanan 50 tahun operasinya di Tanah Air dengan meraih penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026.

Perusahaan memperoleh predikat "Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance" pada kategori industri manufaktur otomotif dalam acara yang diselenggarakan oleh Hukumonline di Jakarta.

Penghargaan ini diberikan dalam kategori Enterprise in Regulatory Compliance kelas PROSPER B. Kategori ini untuk perusahaan dengan tingkat kompleksitas regulasi tinggi dan skala bisnis menengah.

Pengakuan menunjukkan keberhasilan Bridgestone Indonesia dalam menerapkan sistem kepatuhan hukum. Sistem tata kelola perusahaan mereka terintegrasi, konsisten, serta berkelanjutan di seluruh aktivitas bisnis.

Keberhasilan ini mencerminkan kuatnya mekanisme pengawasan internal perusahaan. Hal ini memastikan setiap proses operasional berjalan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, menyampaikan penghargaan tersebut sebagai bukti keseriusan perusahaan. Ia menegaskan budaya integritas di lingkungan kerja konsisten ditanamkan.

"Kami percaya bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban, melainkan bagian integral dari strategi perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan bisnis," ujar Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno dalam keterangannya.

Ia menegaskan akan terus memperkuat pendekatan kepatuhan yang proaktif dan berbasis manajemen risiko. Hal ini berjalan di seluruh organisasi melalui penguatan fungsi kepatuhan dan peningkatan pemahaman karyawan terhadap regulasi.

Selain itu, penyelarasan kebijakan internal dengan standar global yang diterapkan oleh Bridgestone Group tetap menjadi fokus perusahaan. Ini sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas kepatuhan perusahaan.