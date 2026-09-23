Pentingnya Ganti Oli Mesin secara Rutin pada Mobil

JawaPos.com - Salah satu komponen yang tidak boleh diabaikan dalam perawatan mobil adalah oli mesin. Itu karena, oli memiliki peran vital dalam melumasi, mendinginkan, sekaligus melindungi komponen internal mesin dari keausan.

Meski banyak pemilik kendaraan merasa mesin masih bekerja normal, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan kualitas oli yang masih baik.

Seiring waktu dan pemakaian, kemampuan oli akan terus menurun sehingga tidak lagi mampu memberikan perlindungan maksimal bagi mesin.

Senior Analyst PCO & Specialties PT Pertamina Lubricants, Mulianto, menjelaskan bahwa setiap oli memiliki usia pakai yang harus diperhatikan oleh pemilik kendaraan.

“Karena itu, mengganti oli secara rutin sesuai jadwal yang dianjurkan menjadi langkah penting untuk menjaga performa kendaraan tetap optimal. Namun, kondisi penggunaan kendaraan sehari-hari juga perlu diperhatikan,” kata Mulianto dalam keterangan resminya, Kamis.

Dia menegaskan untuk kendaraan yang digunakan secara terus menerus atau sering melintasi kondisi jalan yang berat, disarankan untuk aktif mengganti pelumas agar kendaraan tetap optimal dalam menemani mobilitas penggunanya.

Menurut dia, banyak pengguna kendaraan terlena karena performa mesin masih terasa nyaman meski oli sudah mendekati batas masa pakainya.