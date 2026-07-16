7 Cara Membedakan Oli Motor Asli dan Palsu agar Mesin Tidak Cepat Rusak

Ilustrasi mengganti oli motor. (Full Throttle Houston)
JawaPos.com - Oli mesin sudah jamak diketahui menjadi salah satu komponen penting yang menentukan performa dan umur pakai motor.
Sayangnya, di Indonesia masih banyak oli palsu yang beredar di pasaran dengan kemasan yang dibuat sangat mirip produk asli. Alhasil, konsumen sulit untuk mengenali, apalagi membedakan.
Menggunakan oli palsu tidak hanya membuat performa mesin menurun, tetapi juga berisiko menyebabkan keausan komponen hingga kerusakan mesin yang membutuhkan biaya perbaikan besar.
Karena itu, kamu perlu mengetahui cara membedakan oli motor asli dan palsu sebelum memutuskan untuk membelinya. berikut tujuh cara membedakan oli motor asli dan palsu:
Hal pertama yang perlu dicek adalah kondisi kemasan. Oli asli umumnya memiliki kualitas botol yang rapi, tutup presisi, serta label yang tercetak tajam dan tidak mudah pudar.
Sebaliknya, oli palsu sering kali memiliki cetakan yang buram, warna label berbeda dari produk resmi, atau terdapat bekas lem dan sambungan plastik yang kurang rapi.
Sebelum membeli, periksa apakah segel tutup botol masih utuh. Produk asli selalu memiliki segel yang rapat dan belum pernah dibuka.
Jika segel terlihat longgar, rusak, atau bahkan sudah tidak ada, sebaiknya hindari membeli produk tersebut karena keasliannya patut dipertanyakan.
Sebagian besar produsen oli mencantumkan nomor batch, tanggal produksi, atau kode autentikasi pada kemasan. Pastikan kode tersebut tercetak jelas dan tidak tampak seperti hasil cetakan ulang.
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Beberapa merek juga menyediakan fitur verifikasi melalui QR Code atau situs resmi untuk memastikan produk yang kamu beli benar-benar asli.
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