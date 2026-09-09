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Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 9 September 2026 | 22.59 WIB

Jangan Asal Pilih Oli Mobil, Ini Cara Menentukan Pelumas yang Sesuai Mesin

Penggantian pelumas mesin untuk mobil harus disesuaikan dengan mesin dan tidak boleh sembarangan. (Dony/JawaPos.com) - Image

Penggantian pelumas mesin untuk mobil harus disesuaikan dengan mesin dan tidak boleh sembarangan. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Memilih oli mesin mobil tidak cukup hanya berdasarkan merek, harga, atau tingkat kekentalannya. Hal paling penting adalah memastikan spesifikasi oli sesuai dengan rekomendasi pabrikan yang tercantum dalam buku manual kendaraan.

Setiap mesin memiliki karakteristik dan kebutuhan pelumasan berbeda. Karena itu, penggunaan oli yang terlalu kental atau terlalu encer dari spesifikasi yang dianjurkan dapat memengaruhi kinerja sistem pelumasan.

Senior Analyst PCO & Specialties PT Pertamina Lubricants, Mulianto, mengatakan pemilik kendaraan perlu memahami spesifikasi oli sebelum melakukan penggantian.

"Setiap kendaraan memiliki kebutuhan spesifikasi oli yang berbeda. Oli yang terlalu kental maupun terlalu encer dapat mempengaruhi performa pelumasan apabila tidak sesuai dengan karakteristik mesin. Karena itu, yang terpenting adalah menggunakan oli dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraan," ujarnya.

Pilih Oli Sesuai Manual Book

Sebelum membeli oli, pemilik kendaraan sebaiknya mengecek beberapa informasi dalam buku manual, mulai dari tingkat kekentalan (viscosity) hingga standar atau spesifikasi pelumas yang dipersyaratkan.

Sebagai contoh, Pertamina Lubricants memiliki sejumlah varian pelumas, seperti Fastron Platinum, Fastron Gold, Fastron Techno, Fastron Eco, dan Fastron Diesel yang ditujukan untuk kebutuhan kendaraan dan mesin berbeda.

Namun, keberadaan berbagai varian tersebut bukan berarti semua oli dapat digunakan pada setiap mobil. Pemilihan tetap harus mengacu pada spesifikasi yang direkomendasikan pabrikan kendaraan.

Jangan Anggap Oli Lebih Kental Selalu Lebih Baik

Anggapan bahwa oli semakin kental berarti semakin mampu melindungi mesin tidak sepenuhnya benar.

Kekentalan oli harus disesuaikan dengan desain mesin. Mesin modern dengan celah komponen yang berbeda dapat membutuhkan pelumas dengan tingkat viskositas tertentu.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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