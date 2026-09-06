6 Tips Mencegah Tabrakan Beruntun, Jangan Asal Pindah Lajur dan Jaga Jarak

JawaPos.com - Tabrakan beruntun bisa terjadi dalam hitungan detik ketika pengemudi gagal menjaga jarak, melaju terlalu cepat, atau tidak memperhatikan kondisi kendaraan di sekitarnya. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi risikonya.

Kecelakaan beruntun umumnya melibatkan lebih dari dua kendaraan. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari jarak antar kendaraan yang terlalu dekat, pengereman mendadak, kecepatan yang tidak sesuai, hingga pengemudi yang kehilangan konsentrasi.

Karena itu, cara mencegah tabrakan beruntun tidak hanya dengan mengandalkan kemampuan mengerem, tetapi juga membutuhkan perilaku berkendara yang aman dan kondisi mobil yang prima.

Berikut sejumlah tips yang dapat diterapkan pengemudi. 1. Jaga Jarak Aman

Jangan mengemudi terlalu dekat dengan kendaraan di depan. Salah satu cara sederhana untuk memperkirakan jarak adalah menggunakan aturan tiga detik.

Pilih objek tetap di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewati objek tersebut, hitung tiga detik sebelum mobil melewati titik yang sama.

Jika mobil melaju lebih cepat, jarak aman sebaiknya ditambah. Begitu pula ketika hujan, jalan licin, atau jarak pandang terbatas.

Jarak yang cukup memberikan waktu bagi pengemudi untuk bereaksi ketika kendaraan di depan melakukan pengereman mendadak.

2. Patuhi Batas Kecepatan