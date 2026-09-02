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Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 2 September 2026 | 20.20 WIB

6 Komponen Mobil yang Perlu Diperiksa Selama Musim Kemarau

Bengkel mobil BOS cabang Kedoya sering dijadikan jujukan pemilik Toyota di kawasan Jakbar untuk merawat mobil mereka. (Rendy Lasmana via Google) - Image

Bengkel mobil BOS cabang Kedoya sering dijadikan jujukan pemilik Toyota di kawasan Jakbar untuk merawat mobil mereka. (Rendy Lasmana via Google)

JawaPos.com - Musim kemarau dengan cuaca panas dan kondisi jalan berdebu dapat memberikan beban tambahan pada kendaraan. Karena itu, pemilik mobil perlu lebih memperhatikan sejumlah komponen penting agar performa dan kenyamanan berkendara tetap terjaga.

BMKG memperkirakan musim kemarau 2026 berlangsung hingga sekitar akhir Oktober. Suhu lingkungan yang tinggi, kemacetan, serta paparan debu menjadi beberapa kondisi yang perlu diantisipasi, terutama bagi mobil yang digunakan setiap hari.

Berikut enam komponen mobil yang perlu diperiksa selama musim kemarau:

1. Radiator dan Cairan Pendingin

Radiator menjadi salah satu komponen utama dalam menjaga suhu mesin. Ketika mobil terjebak macet, aliran udara ke radiator berkurang sehingga proses pelepasan panas bisa menjadi kurang optimal.

Pastikan radiator, selang, tutup radiator, reservoir, dan kipas pendingin bekerja dengan baik. Periksa pula volume dan kondisi cairan pendingin. Gunakan coolant sesuai spesifikasi kendaraan.

2. Oli Mesin

Oli tidak hanya berfungsi sebagai pelumas, tetapi juga membantu membawa panas dari komponen mesin. Cuaca panas dan penggunaan kendaraan dalam kondisi macet membuat kerja mesin semakin berat.

Pemilik mobil sebaiknya memeriksa volume oli melalui dipstick dan menggantinya sesuai jadwal servis berkala. Penggunaan oli yang sesuai spesifikasi kendaraan penting untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal.

3. Filter Udara

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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