Akselerasi Mobil Terasa Aneh? Kenali 7 Tanda TPS Rusak atau Kotor

Lampu check engine menyala pada mobil menyala menjadi tanda TPS rusak atau kotor. (Antara)
JawaPos.com - Respons mesin yang terasa berbeda saat pedal gas diinjak tidak selalu disebabkan oleh masalah pada mesin secara keseluruhan.
Salah satu komponen yang perlu diperhatikan adalah Throttle Position Sensor (TPS), yang bertugas membaca posisi bukaan katup throttle dan mengirimkan informasi tersebut ke komputer kendaraan.
Ketika TPS kotor, mengalami gangguan, atau rusak, informasi mengenai posisi throttle yang diterima komputer mesin bisa menjadi tidak akurat. Dampaknya dapat terasa saat kamu menginjak pedal gas, mulai dari respons yang terlambat hingga putaran mesin yang tidak stabil.
Lantas, apa saja ciri-ciri sensor TPS bermasalah?
Salah satu gejala yang cukup mudah dirasakan adalah respons mobil yang tidak secepat biasanya ketika pedal gas diinjak. Kamu mungkin sudah menekan pedal gas, tetapi tenaga mesin terasa muncul terlambat atau tidak langsung merespons.
Kondisi tersebut dapat terjadi ketika TPS tidak mampu membaca perubahan posisi throttle dengan tepat. Akibatnya, komputer mesin bisa menerima informasi yang kurang sesuai mengenai seberapa besar bukaan gas yang diinginkan pengemudi.
TPS yang bermasalah juga dapat membuat mesin terasa tersendat ketika kamu mulai berakselerasi. Gejala ini biasanya terasa ketika mobil berpindah dari kondisi diam atau putaran mesin rendah menuju akselerasi.
Jika pembacaan posisi throttle berubah-ubah atau tidak konsisten, pengaturan suplai bahan bakar dan udara dapat ikut terganggu. Mesin pun bisa terasa seperti kehilangan tenaga sesaat sebelum kembali merespons.
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