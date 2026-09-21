Lima Langkah Mudah Parkir di Ruang Sempit

Ilustrasi parkir mobil di tempat sempit. (Istimewa)
JawaPos.com - Memarkir mobil dengan baik umumnya menjadi salah satu bagian tersulit saat berkendara. Terutama bagi mereka yang masih belajar mengemudi.
Tidak hanya memerlukan beberapa teknik khusus, beberapa ruang parkir kerap membutuhkan perhatian ekstra dari pengendara, seperti dimensi parkir yang terbatas ataupun posisi paralel.
Pada kebanyakan mobil modern saat ini, berbagai fitur canggih yang tersedia dalam mobil juga dapat membantu saat parkir di kondisi-kondisi sulit.
“Parkir pada tempat sulit sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih mudah ketika pengemudi memahami posisi kendaraan dan melakukan setiap manuver secara bertahap. Jangan terburu-buru memutar kemudi atau mengandalkan satu sudut pandang saja. Manfaatkan spion, amati kondisi sekitar secara langsung, serta gunakan fitur pendukung kendaraan sebagai tambahan informasi saat bermanuver,” ujar Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi.
Berikut lima langkah yang dapat menjadi panduan dasar saat hendak memarkir mobil.
Meski tersedia ruang yang terbatas, pastikan area parkir memiliki ukuran yang cukup untuk kendaraan. Sisakan jarak yang memadai agar kendaraan memiliki ruang gerak ketika mulai berbelok.
Posisi awal menjadi penting karena jarak yang terlalu dekat ataupun terlalu jauh dari kendaraan di samping dapat membuat sudut masuk kurang tepat.
Sebelum bergerak mundur, perhatikan spion kanan dan kiri serta kondisi di sekitar untuk memastikan manuver dapat dilakukan dengan aman.
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