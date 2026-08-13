FOMO! 6 Tempat Paling Viral di Blok M, dari Artisan Bakery Kekinian hingga Cafe Industrial

Ilustrasi tempat di Blok M. (YouTube @estelleinaday)
JawaPos.Com - Blok M selalu menjadi magnet wisata kuliner di kawasan Jakarta. Kawasan Blok M seolah tidak pernah kehabisan cerita baru.
Salah satu hal yang paling banyak diburu oleh para pecinta kuliner adalah beragam makanan viral dengan kreasi unik dan belum pernah ada sebelumnya.
Tidak sedikit yang kemudian merasa FOMO dan penasaran untuk datang langsung untuk mencicipinya.
Tidak hanya menawarkan olahan makanan yang lezat dan unik, berbagai tempat kuliner di Blok M juga menghadirkan suasana yang menarik dengan konsep tertentu.
Mulai dari konsep industrial sampai vintage yang estetik, setiap tempat memiliki daya tarik tersendiri yang membuatnya ramai diperbincangkan sampai akhirnya menjadi viral.
Jika anda berencana ke Blok M, tapi masih bingung menentukan tempat viral untuk dikunjungi, berikut rekomendasi sejumlah lokasi yang populer di Kawasan Blok M.
Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @estelleinaday pada (13/08) berikut sejumlah tempat paling viral di Blok M yang wajib anda kunjungi.
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