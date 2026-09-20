Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 21 September 2026 | 01.05 WIB

5 Tips Parkir Mobil di Ruang Sempit, Jangan Hanya Andalkan Sensor

Ilustrasi tempat parkir mobil. (Freepik) - Image

Ilustrasi tempat parkir mobil. (Freepik)

JawaPos.com - Memarkir mobil di ruang terbatas, terutama saat harus melakukan parkir paralel, masih menjadi tantangan bagi sebagian pengemudi.

Kesalahan memperkirakan dimensi kendaraan atau terburu-buru memutar kemudi bisa membuat posisi mobil kurang ideal.

Saat ini, sejumlah mobil sudah dibekali fitur pendukung parkir seperti rear parking sensor dan kamera 360 derajat.

Namun, teknologi tersebut tetap perlu digunakan bersama kemampuan pengemudi membaca kondisi sekitar.

Asst. to Aftersales Department Head of Service PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Hariadi, mengatakan pengemudi sebaiknya melakukan manuver secara bertahap dan tidak terburu-buru.

“Parkir pada tempat sulit sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih mudah ketika pengemudi memahami posisi kendaraan dan melakukan setiap manuver secara bertahap,” ujar Hariadi.

Berikut lima langkah yang dapat dilakukan ketika harus memarkir mobil di ruang terbatas.

1. Pastikan Ruang Parkir Cukup
Sebelum masuk ke area parkir, pastikan ruang yang tersedia sesuai dengan dimensi kendaraan. Perhatikan pula jarak dengan mobil di samping, trotoar, tiang, maupun objek lain.

Posisi awal kendaraan juga menentukan keberhasilan manuver. Karena itu, periksa spion kanan dan kiri serta kondisi sekitar sebelum mulai bergerak.

2. Mundur Perlahan dan Atur Kemudi
Setelah posisi awal sesuai, gunakan lampu sein sebagai tanda kepada pengguna jalan lain. Mulailah bergerak mundur secara perlahan sambil mengatur putaran kemudi secara bertahap.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore