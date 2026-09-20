Motor Terasa Limbung Saat Belok? Jangan Diabaikan, Cek 7 Bagian Ini

JawaPos.com - Motor yang terasa limbung atau kurang stabil saat melewati tikungan tentu bisa membuat kamu tidak nyaman. Apalagi jika gejala tersebut muncul tiba-tiba, padahal sebelumnya motor masih terasa normal saat dikendarai.

Jangan langsung menganggap kondisi tersebut hanya disebabkan oleh cara berkendara. Ada sejumlah bagian pada motor yang bisa memengaruhi kestabilan ketika berbelok, mulai dari ban hingga komponen kaki-kaki.

Berikut 7 bagian yang bisa kamu cek ketika motor mulai terasa limbung saat belok!

1. Kondisi Ban Ban menjadi salah satu bagian pertama yang perlu kamu perhatikan. Tekanan angin yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat memengaruhi respons motor ketika melewati tikungan. Kondisi tapak ban yang sudah aus, tidak rata, atau mengalami kerusakan juga bisa membuat daya cengkeram terhadap permukaan jalan berkurang.

Karena itu, jangan hanya melihat apakah ban masih memiliki alur. Periksa juga tekanan anginnya dan pastikan permukaan ban tidak mengalami keausan yang tidak merata.

2. Velg Motor Velg yang bengkok atau mengalami kerusakan dapat memengaruhi putaran roda. Kondisi ini bisa terjadi setelah motor menghantam lubang, polisi tidur dengan keras, atau permukaan jalan yang rusak.

Jika motor mulai terasa tidak stabil setelah mengalami benturan cukup keras, perhatikan apakah roda masih berputar dengan baik dan tidak menunjukkan gerakan yang tidak semestinya. Pemeriksaan lebih lanjut di bengkel dapat dilakukan jika kamu mencurigai adanya masalah pada velg.

3. Bearing Roda Bearing roda membantu roda berputar dengan lancar. Ketika komponen ini mulai aus atau mengalami masalah, roda dapat terasa kurang stabil dan menimbulkan suara tertentu saat motor digunakan.