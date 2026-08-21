Changan Nevo Q05 Dites Jakarta-Bogor, Begini Sensasi Berkendara dan Kenyamanannya

JawaPos.com - Bukan sekadar soal seberapa jauh mobil listrik bisa melaju, pengalaman berkendara Changan Nevo Q05 menunjukkan bahwa kenyamanan, kelapangan kabin, teknologi pintar, dan kepraktisan menjadi bagian penting dalam menunjang mobilitas harian.

Hal itu terasa saat JawaPos.com menjajal SUV listrik terbaru Changan, diajak menempuh rute Jakarta-Bogor-Jakarta dalam agenda Media Test Drive.

Perjalanan ini menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi sejumlah keunggulan SUV listrik tersebut, mulai dari performa, kenyamanan kabin, teknologi, ruang penyimpanan hingga fitur keselamatan.

Perjalanan dimulai dari kawasan One Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Rute kemudian membawa rombongan melewati lalu lintas perkotaan Jakarta sebelum masuk ke ruas Tol Jagorawi menuju Bogor, Jawa Barat.

Perpindahan karakter jalan tersebut memberikan kesempatan untuk merasakan kemampuan Changan Nevo Q05 dalam kondisi berbeda. Di tengah kepadatan lalu lintas perkotaan, karakter SUV listrik ini terasa dari respons tenaga yang cepat dan kabin yang relatif senyap.

Ketika memasuki jalan tol, kemampuan akselerasi menjadi salah satu bagian yang menarik untuk dirasakan. Changan Nevo Q05 mengandalkan motor listrik dengan tenaga maksimum 120 kW dan torsi 190 Nm yang disalurkan ke roda depan.

Sumber tenaga berasal dari Golden Shield Battery 2.0 berkapasitas 51,9 kWh. Berdasarkan klaim pabrikan, baterai tersebut mampu memberikan jarak tempuh hingga 462 km dengan metode pengujian NEDC.

Rombongan media Test Drive Changan Nevo Q05. (Dony/JawaPos.com)

Respons tenaga yang instan menjadi karakter khas mobil listrik. Pengemudi tidak perlu menunggu putaran mesin naik untuk mendapatkan dorongan tenaga ketika melakukan akselerasi.

Kabin Lapang Jadi Salah Satu Daya Tarik Selain performa, kelapangan kabin menjadi bagian yang cukup terasa selama perjalanan. Changan Nevo Q05 memiliki dimensi panjang 4.435 mm, lebar 1.855 mm, tinggi 1.600 mm, serta wheelbase 2.735 mm.