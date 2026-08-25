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Sabik Aji Taufan
Selasa, 25 Agustus 2026 | 19.04 WIB

Hati-hati Berkendara! Ini Lokasi dan Jadwal Perbaikan Jalan di Tol Jagorawi, JORR dan Tangerang

Ilustrasi perbaikan jalan tol. (Jasa Marga)

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan perbaikan jalan di sejumlah ruas jalan tol wilayah Jabodetabek pada periode 24 Agustus hingga 1 September 2026.

Perbaikan untuk memastikan kualitas jalan tetap terjaga. Pekerjaan ini dilakukan oleh Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT), bersama PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM).

Adapun ruas jalan yang diperbaiki meliputi pekerjaan rekonstruksi perkerasan di sejumlah titik pada Ruas Tol Jagorawi, Ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), dan Ruas Tol Jakarta–Tangerang. 

Pekerjaan rekonstruksi perkerasan dilakukan secara bertahap pada sejumlah lajur maupun akses keluar-masuk jalan tol. Pelaksanaan pekerjaan di setiap titik tetap mempertimbangkan kondisi lalu lintas agar berjalan dengan aman, sementara operasional jalan tol tetap berlangsung.

Berikut lokasi dan waktu pelaksanaan pekerjaan jalan tol:

Ruas Tol Jagorawi

Arah Jakarta
1. On Ramp Sentul 2, dilaksanakan pada, Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB sampai Sabtu, 29 Agustus 2026  pukul 05.00 WIB
2. Lajur 1, KM 25+375 sampai KM 25+225, dilaksanakan pada, Rabu 26 Agustus 2026  pukul 10.00 WIB sampai Sabtu, 29 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB.

Ruas Tol JORR E

1. Lajur 1, On Ramp Cikunir 1, dilaksanakan pada, Senin 24 Agustus 2026  pukul 08.00 WIB sampai Jumat, 28 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB
2. Lajur 1, On Ramp Kalimalang 1, dilaksanakan pada, Senin 24 Agustus 2026  pukul 08.00 WIB sampai Jumat, 28 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB.
3. Lajur 1, Off Ramp Cakung Barat, dilaksanakan pada, Senin 24 Agustus 2026  pukul 08.00 WIB sampai Jumat, 28 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB
4. Lajur 1, Off Ramp Bambu Apus, dilaksanakan pada, Jumat  28 Agustus 2026  pukul 08.00 WIB sampai Senin, 31 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB
5. Lajur 1, KM 17+850 sampai KM 18+780, dilaksanakan pada, Jumat  28 Agustus 2026  pukul 21.00 WIB sampai Senin, 31 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB;
6. Lajur 1, On Ramp Cakung Timur, dilaksanakan pada, Jumat  28 Agustus 2026  pukul 08.00 WIB sampai Senin, 31 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB.

Ruas Tol JORR W2S

1. Lajur 1, On Ramp dan Off Ramp Veteran 1, dilaksanakan pada, Senin 24 Agustus 2026  pukul 08.00 WIB sampai Jumat, 28 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB;
2. Lajur 1, Off Ramp Bintaro Viaduct, dilaksanakan pada, Senin 24 Agustus 2026  pukul 08.00 WIB sampai Jumat, 28 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB;
3. Lajur 2, Off Ramp Pondok Ranji, dilaksanakan pada, Jumat  28 Agustus 2026  pukul 21.00 WIB sampai Senin, 31 Agustus 2026 pukul 05.00 WIB.

Editor: Sabik Aji Taufan
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