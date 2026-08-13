TVS Bagikan 100 Helm SNI untuk Anak, Dorong Keselamatan Berkendara Sejak Dini

JawaPos.com - TVS Motor Company Indonesia memperkuat edukasi keselamatan berkendara sejak usia dini melalui program Safety Starts with You(th) di Karawang, Jawa Barat, juga membagikan 100 helm anak berstandar SNI kepada siswa sekolah dasar.

Program ini menurut PT TVS Motor Company Indonesia (TVS Indonesia) membawa pesan bahwa keselamatan berkendara dan keselamatan lalu lintas perlu dikenalkan sejak usia dini, terutama kepada anak-anak yang sehari-hari menggunakan sepeda motor sebagai penumpang.

Kegiatan tersebut melibatkan manajemen TVS Motor Company dan TVS Indonesia, Satlantas Polresta Karawang, guru serta para siswa SDN Kutanegara II.

Edukasi Pentingnya Helm SNI Dalam kegiatan tersebut, siswa mendapatkan edukasi mengenai cara memilih dan menggunakan helm SNI yang tepat. Edukasi dilakukan secara interaktif bersama anggota Satlantas Polresta Karawang sekaligus kreator konten, Aipda Syarif Hidayat atau yang dikenal sebagai Polisi Arif Karawang.

Para siswa diperkenalkan dengan ciri helm berstandar SNI, pentingnya menggunakan visor serta cara memasang tali helm hingga terdengar bunyi klik.

TVS juga menggelar demonstrasi perbandingan helm SNI asli dan helm yang tidak memenuhi standar melalui impact test. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan kondisi kedua helm setelah mendapatkan benturan.

Helm yang digunakan dalam demonstrasi sebagai produk berkualitas rendah mengalami kerusakan lebih parah, sementara helm SNI yang diuji hanya mengalami goresan dan bagian visor tetap utuh.

Melalui demonstrasi tersebut, siswa diharapkan memahami bahwa penggunaan helm bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian penting dari keselamatan berkendara.

TVS Bagikan 100 Helm Anak Sebagai bagian dari program, TVS Indonesia membagikan 100 helm anak berstandar SNI kepada siswa kelas 5 dan 6 SDN Kutanegara II.

Helm tersebut dirancang agar sesuai dengan ukuran kepala anak, sekaligus nyaman digunakan saat mereka menjadi penumpang sepeda motor.