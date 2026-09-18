Jangan Asal Cuci Motor! Ketahui 7 Bagian Bisa Bermasalah jika Kena Air Berlebihan

Ilustrasi mencuci sepeda motor. (motodeal.com.ph)

JawaPos.com - Mencuci motor menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kendaraan tetap bersih sekaligus merawat penampilannya. Namun, bukan berarti seluruh bagian motor bisa disemprot air tanpa memperhatikan tekanan dan cara mencucinya. Air yang masuk ke bagian tertentu, terutama komponen kelistrikan, berpotensi menimbulkan masalah.

Karena itu, kamu perlu lebih hati-hati ketika mencuci motor, terutama saat menggunakan semprotan bertekanan tinggi. Beberapa bagian sebaiknya tidak terkena air secara berlebihan agar tidak mengganggu fungsi komponen.

Lantas, bagian mana saja yang perlu diperhatikan?

1. Area Soket dan Konektor Kelistrikan Motor memiliki berbagai soket dan konektor yang menghubungkan komponen kelistrikan. Bagian ini perlu diperhatikan ketika mencuci motor karena air yang masuk atau tertinggal di sekitar konektor dapat menyebabkan gangguan, terutama jika terdapat koneksi yang kurang baik.

Kamu tidak harus menghindari air sepenuhnya, tetapi sebaiknya jangan menyemprot area konektor secara langsung dengan tekanan tinggi. Setelah mencuci, pastikan area tersebut tidak menyimpan air berlebihan sebelum motor digunakan kembali.

2. Panel Instrumen Panel instrumen pada motor, terutama model yang sudah menggunakan layar digital, juga perlu mendapatkan perhatian. Komponen elektronik di dalamnya dapat terganggu apabila air masuk melalui celah atau bagian yang tidak seharusnya terkena air.

Saat mencuci, hindari mengarahkan semprotan bertekanan tinggi langsung ke panel. Kamu bisa membersihkan permukaannya menggunakan kain atau aliran air yang tidak terlalu deras agar kotoran terangkat tanpa memberikan tekanan berlebihan.

3. Rumah Sakelar dan Tombol Setang Berbagai tombol di bagian setang, seperti sakelar lampu, sein, dan starter, juga terhubung dengan sistem kelistrikan. Air yang masuk ke bagian dalam rumah sakelar dapat mengganggu kontak kelistrikan jika kondisinya tidak baik.