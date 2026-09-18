Motor Susah Distarter? Jangan Panik, Cek 7 Bagian Ini Sebelum Bawa ke Bengkel

JawaPos.com - Motor yang tiba-tiba susah distarter tentu bisa bikin panik, terutama ketika kamu sedang terburu-buru berangkat kerja atau hendak bepergian.

Kondisi ini sebenarnya tidak selalu menandakan adanya kerusakan serius pada mesin. Ada sejumlah komponen yang bisa menjadi penyebab motor sulit dinyalakan.

Sebelum langsung membawanya ke bengkel, kamu bisa melakukan beberapa pemeriksaan sederhana terlebih dahulu.

Mulai dari aki hingga sistem bahan bakar, berikut sejumlah bagian motor yang bisa kamu cek ketika kendaraan sulit distarter.

1. Aki Motor

Aki menjadi salah satu bagian pertama yang perlu kamu periksa ketika motor sulit distarter, terutama jika starter elektrik terdengar lemah atau hanya menghasilkan bunyi seperti “tek-tek”.

Kondisi tersebut dapat menjadi tanda bahwa daya aki sudah melemah sehingga tidak cukup kuat untuk memutar motor starter.

Kamu juga bisa memperhatikan kondisi lampu atau panel instrumen. Jika lampu terlihat lebih redup dari biasanya, ada kemungkinan daya aki mulai berkurang.

Namun, pemeriksaan lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan apakah aki memang perlu diisi ulang atau diganti.