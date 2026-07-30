MG Luncurkan ZS Hybrid+ di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp 329,9 Juta

JawaPos.com - MG Motor Indonesia resmi memperkenalkan MG ZS Hybrid+ pada ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Peluncuran ini sekaligus menandai kehadiran teknologi Hybrid+ terbaru MG di Indonesia serta memperluas lini kendaraan elektrifikasi atau New Energy Vehicle (NEV) yang dipasarkan perusahaan.

Menurut MG, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang memperkenalkan teknologi Hybrid+ generasi terbaru tersebut. SUV hybrid ini ditujukan bagi konsumen yang menginginkan efisiensi bahan bakar sekaligus tetap memperoleh performa, kenyamanan, dan fitur teknologi.

"Indonesia menjadi satu dari dua negara pertama dimana teknologi Hybrid+ terbaru dari MG diperkenalkan. MG ZS Hybrid+ kami hadirkan sebagai jawaban atas paradoks kebutuhan kendaraan modern dimana konsumen mempertimbangkan berbagai hal yang harus dimiliki oleh sebuah kendaraan sekaligus," ujar Jason Huang, Chief Executive Officer MG Motor Indonesia di ICE BSD, Tangerang Selatan.

MG ZS Hybrid+ dikembangkan dengan mengusung tiga konsep utama, yakni Distinctive Pride, Thoughtful Care, dan Complete Reward. Ketiganya menjadi dasar pengembangan desain, kenyamanan, teknologi, hingga karakter berkendara kendaraan tersebut.

Dari sisi desain, MG ZS Hybrid+ mengusung karakter SUV bergaya Eropa dengan tampilan modern serta kabin yang dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang. Interiornya juga dilengkapi berbagai fitur yang diklaim mampu meningkatkan pengalaman berkendara.

Sementara itu, pada aspek keselamatan, SUV hybrid ini dibekali 15 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), tujuh airbag, serta telah mengantongi peringkat keselamatan lima bintang dari ANCAP.

Untuk sektor performa, MG menyematkan sistem Hybrid+ yang menggabungkan mesin bensin, motor listrik, dan transmisi Dedicated Hybrid Transmission (DHT) tiga percepatan.

Sistem tersebut didukung delapan mode propulsi hybrid yang secara otomatis menyesuaikan penggunaan tenaga agar efisiensi dan performa tetap optimal sesuai kondisi berkendara.

MG menetapkan harga resmi MG ZS Hybrid+ mulai Rp329.900.000 untuk varian Ignite dan Rp359.900.000 untuk varian Magnify (OTR Jakarta).