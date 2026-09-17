Seltos Jadi Model Terlaris Kia, Direncanakan Debut hingga 189 ke Negara

Tampilan Kia The All-New Seltos di ajang GIIAS 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kia mengungkap Seltos menjadi salah satu model terlarisnya setelah berhasil mencapai penjualan global wholesales 249.275 unit sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Kemudian, The all-new Seltos, direncanakan hadir di hingga 189 negara sepanjang 2026.
The all-new Seltos disebut akan membawa pengembangan pada desain, dimensi, platform, teknologi kabin, dan fitur keselamatan.
“Seltos memiliki karakter semangat berani dan sporty, kemudian diterjemahkan melalui desain, ruang kabin, teknologi, serta pengalaman berkendara. Karakter tersebut terus kami kembangkan mengikuti perubahan kebutuhan konsumen di berbagai pasar, termasuk Indonesia,” ujar VP Commercial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho.
Untuk pasar Indonesia, The all-new Seltos mengusung tiga karakter utama, yakni stylish, spacious, dan comfort. Model ini memiliki wheelbase 2.690 mm, lebar 1.830 mm, dan kapasitas bagasi 447 liter.
Seltos terbaru menggunakan mesin Smartstream Gamma II 1.5L yang dipadukan dengan Intelligent Variable Transmission (IVT), serta menyediakan mode berkendara Eco, Normal, dan Sport.
Dari sisi keselamatan, Kia menyebut The all-new Seltos meraih peringkat bintang lima dalam pengujian Bharat New Car Assessment Program (Bharat NCAP), dengan skor 31,70 dari 32 untuk perlindungan penumpang dewasa dan 45 dari 49 untuk perlindungan penumpang anak. Model ini juga dilengkapi enam airbags sebagai standar.
Pada Mei 2026, The all-new Kia Seltos dinobatkan sebagai “SUV of the Year” dalam 2026 Times Drive Auto Summit & Awards di New Delhi, India.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!
Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022