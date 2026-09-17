Seltos Jadi Model Terlaris Kia, Direncanakan Debut hingga 189 ke Negara

JawaPos.com - Kia mengungkap Seltos menjadi salah satu model terlarisnya setelah berhasil mencapai penjualan global wholesales 249.275 unit sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Kemudian, The all-new Seltos, direncanakan hadir di hingga 189 negara sepanjang 2026.

The all-new Seltos disebut akan membawa pengembangan pada desain, dimensi, platform, teknologi kabin, dan fitur keselamatan.

“Seltos memiliki karakter semangat berani dan sporty, kemudian diterjemahkan melalui desain, ruang kabin, teknologi, serta pengalaman berkendara. Karakter tersebut terus kami kembangkan mengikuti perubahan kebutuhan konsumen di berbagai pasar, termasuk Indonesia,” ujar VP Commercial Kia Sales Indonesia Welly Nugroho.

Untuk pasar Indonesia, The all-new Seltos mengusung tiga karakter utama, yakni stylish, spacious, dan comfort. Model ini memiliki wheelbase 2.690 mm, lebar 1.830 mm, dan kapasitas bagasi 447 liter.

Seltos terbaru menggunakan mesin Smartstream Gamma II 1.5L yang dipadukan dengan Intelligent Variable Transmission (IVT), serta menyediakan mode berkendara Eco, Normal, dan Sport.

Dari sisi keselamatan, Kia menyebut The all-new Seltos meraih peringkat bintang lima dalam pengujian Bharat New Car Assessment Program (Bharat NCAP), dengan skor 31,70 dari 32 untuk perlindungan penumpang dewasa dan 45 dari 49 untuk perlindungan penumpang anak. Model ini juga dilengkapi enam airbags sebagai standar.