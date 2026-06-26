Putry Poyz Hadirkan Smopi Experience Store: Dari Beauty Lifestyle hingga Ruang Kreatif

Model sekaligus selebgram Putry Poyz. (istimewa)
JawaPos.com - Dunia bisnis kreatif kini semakin berkembang dengan munculnya konsep yang semakin menarik untuk menjawab kebutuhan orang-orang. Sebuah tempat yang tidak hanya menjual produk, tapi juga menawarkan pengalaman.
Hal itu yang juga dilakukan model sekaligus fashion designer Putry Poyz melalui Smopi Experience Store, sebuah collaborative space yang dirancang sebagai pusat lifestyle modern.
Berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Smopi Experience Store hadir dengan konsep berbeda. Tempat ini menggabungkan berbagai elemen mulai dari produk, kecantikan, minuman, hingga ruang kreatif yang dekat dengan kebutuhan komunitas digital saat ini.
Putry Poyz menjelaskan, Smopi Experience Store memiliki tiga lantai dengan fungsi yang saling melengkapi. Lantai pertama menjadi area utama yang menghadirkan pengalaman berbelanja sekaligus menikmati suasana yang dibuat lebih interaktif.
“Lantai pertama adalah area utama Smopi, tempat customer bisa melihat produk, memilih flavor, konsultasi, dan membeli kebutuhan vape. Ada juga matcha bar di dalamnya,” ujar Putry Poyz saat ditemui di Jakarta.
Tak berhenti di area retail, lantai dua membawa konsep beauty lifestyle dengan menghadirkan layanan kecantikan seperti nail treatment dan nail spa dari Auren. Menurut Putry, konsep tersebut dibuat agar Smopi tidak hanya menyasar satu kelompok konsumen, tapi menjadi ruang bagi komunitas dengan berbagai minat.
“Tujuannya membawa experience yang lebih luas, bukan hanya untuk satu market, tapi untuk lifestyle community,” katanya.
Bagian yang menjadi perhatian adalah lantai paling atas yang dirancang sebagai creative space. Area tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini yang semakin dekat dengan dunia visual, media sosial, dan pembuatan konten.
Putry mengatakan bahwa area kreatif itu bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Mulai dari photoshoot, pembuatan campaign, kolaborasi brand, konten kreator, hingga acara komunitas. Konsep ini menjadi salah satu daya tarik utama Smopi Experience Store sebagai ruang yang menghubungkan bisnis dengan kreativitas.
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