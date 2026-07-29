Daihatsu Boyong 16 Model di GIIAS 2026, dari Mobil Konsep hingga Sigra Terbaru

JawaPos.com - Daihatsu manfaatkan GIIAS 2026 untuk pajang 16 kendaraan. Semua model dari mobil konsep, produksi, hingga modifikasi dipamerkan.

Beragam kendaraan itu dipajang di booth Daihatsu Hall 7 ICE BSD City. Tujuannya untuk perkenalkan inovasi dan beri pengalaman baru pengunjung.

Deretan mobil konsep mencakup tiga model unggulan. Yakni Midget X BEV, K-Vision HEV, dan K-Open yang futuristik.

Daihatsu juga bawa e-Atrai, model JDM dan kendaraan listrik pertama global. Ini jadi bukti langkah maju Daihatsu di pasar internasional.

Selain itu ada dua mobil modifikasi hasil kolaborasi. Ayla Modern Vintage dan Gran Max Urban Retro dibuat satu unit dan spesial.

Kedua model itu hanya diproduksi satu unit di dunia. Akan diberikan kepada pelanggan beruntung sebagai edisi khusus.

Dua unit Rocky Hybrid modifikasi juga dipajang sebagai inspirasi. Cocok untuk pecinta modifikasi yang ingin tampil beda.