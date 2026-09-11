Kapan Waktu yang Tepat Ganti Oli Gardan Motor Matic? Ini Jawabannya

Ilustrasi ganti oli pada motor matic. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Oli gardan menjadi salah satu komponen penting pada motor matic yang sering terlupakan dalam perawatan rutin.
Padahal, pelumas ini berfungsi menjaga kinerja sistem transmisi agar tetap halus dan mencegah kerusakan pada komponen gear di dalam gardan.
Berbeda dengan oli mesin yang lebih sering diganti, oli gardan memiliki masa pakai lebih panjang. Namun, bukan berarti komponen tersebut tidak perlu diperhatikan. Jika terlambat diganti, oli gardan dapat mengalami penurunan kualitas sehingga menyebabkan suara kasar, getaran, hingga gangguan pada sistem transmisi motor.
Secara umum, penggantian oli gardan motor matic disarankan dilakukan setiap 8.000 hingga 12.000 kilometer atau mengikuti rekomendasi yang tercantum dalam buku manual kendaraan. Untuk penggunaan harian dengan kondisi jalan padat, tanjakan, atau sering membawa beban berat, penggantian dapat dilakukan lebih cepat.
Sebagian teknisi juga menyarankan penggantian oli gardan berdasarkan waktu, yakni sekitar 6 bulan hingga 1 tahun, terutama bagi motor yang jarang digunakan tetapi tetap mengalami proses penurunan kualitas oli akibat usia dan perubahan kondisi pelumas.
Pemilik motor sebaiknya tetap menjadikan buku panduan dari pabrikan sebagai acuan utama karena setiap jenis motor memiliki kebutuhan perawatan yang berbeda.
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