GWM Italia Bawa Pulang Penghargaan Interior dan Teknologi di Italia

Mobil Tank 300 (Dok GWM)
JawaPos.com - GWM membawa pulang dua penghargaan dari ajang Torino Automotive Design Award (TADA) 2026 yang berlangsung di Turin, Italia. Dua penghargaan itu diberikan kepada GWM Ora 5 dan GWM Tank 300 dalam kategori berbeda.
GWM Ora 5 meraih Best Interior Design Award untuk kategori Family Car. Sedangkan GWM Tank 300 mendapatkan Best Technological Innovation Award dalam kategori Premium Car.
TADA 2026 merupakan bagian dari rangkaian Salone Auto Torino yang memberikan apresiasi terhadap desain dan inovasi kendaraan. Tahun ini, 87 model dari 46 merek dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari perwakilan 10 media otomotif di Italia.
Penilaian mencakup tiga kategori yaitu City Car, Family Car, dan Premium Car. Aspek yang diperhatikan meliputi desain eksterior, desain interior, dan inovasi teknologi.
Bagi GWM, dua penghargaan itu menjadi pengakuan terhadap desain dan teknologi yang diterapkan pada kedua modelnya. Ora 5 memperoleh penghargaan dari aspek interior, sedangkan Tank 300 dinilai pada teknologi yang dibawanya.
“Dua penghargaan yang diberikan oleh para profesional yang menilai kendaraan sebagai bagian dari pekerjaan mereka, hanya dua bulan setelah dimulainya penjualan di Italia, menunjukkan bahwa rangkaian produk kami mampu memenuhi ekspektasi pasar Eropa. Pengakuan terhadap interior Ora 5 dan inovasi Tank 300 menegaskan kualitas utama yang menjadi dasar penawaran GWM di Italia, yaitu desain, teknologi, dan nilai,” ujar Chief Operating Officer GWM Italia Giuseppe Lovascio dalam keterangannya Rabu (16/9).
Ora 5 Dapat Penghargaan Interior
Untuk kategori Family Car, juri memberikan penghargaan Best Interior Design Award kepada GWM Ora 5. Penilaian itu terkait dengan rancangan kabin yang mengutamakan penggunaan ruang untuk berbagai aktivitas sehari-hari.
Ora 5 memakai area kaca besar yang memberikan pandangan luas dari dalam kabin. Interiornya juga dilengkapi kursi ergonomis, pencahayaan ambient, dan sejumlah ruang penyimpanan untuk kebutuhan berbeda.
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