GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Edition Siap Bersaing di Segmen SUV Premium



JawaPos.com - Persaingan SUV (sport utility vehicle) premium di Indonesia semakin ramai dengan hadirnya edisi khusus berkarakter gelap dan agresif. Tampilan serba hitam yang kini digemari pasar menjadi daya tarik baru bagi konsumen yang menginginkan kendaraan mewah dengan aura lebih eksklusif.

“Black Warrior Edition hadir untuk konsumen yang ingin tampil berbeda di jalan,” ujar CEO Inchcape GWM Indonesia Bagus Susanto, dalam peluncuran GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Edition di Jakarta, Kamis (28/5).

Model terbaru itu hadir sebagai Special Edition yang melengkapi lini GWM Tank 500 Diesel, berdampingan dengan varian Diesel 4x2 dan Diesel 4x4 yang lebih dulu dipasarkan di Indonesia.

Perbedaan paling mencolok terlihat dari konsep Full Black Styling yang menghilangkan seluruh aksen krom pada eksterior. Mulai dari gril depan, rumah lampu, gagang pintu, side-step, roof rail, hingga pelek 20 inci dibalut warna hitam pekat untuk menciptakan kesan tangguh sekaligus elegan.

Secara teknis, Black Warrior Edition menggunakan basis spesifikasi yang sama dengan varian Diesel 4x4. Namun, GWM menghadirkannya dengan pendekatan berbeda melalui karakter visual yang lebih eksklusif dan produksi terbatas untuk pasar Indonesia. “Ini tentang karakter dan identitas visual yang lebih eksklusif,” lanjut Bagus.

SUV tersebut tetap mengusung filosofi “Drive First Class, Everywhere” yang menggabungkan kenyamanan premium dengan kemampuan off-road kelas profesional. Di balik kap mesinnya tertanam mesin 2.4L Turbo Diesel GW4D24 dengan torsi 480 Nm yang dipadukan transmisi otomatis 9-percepatan.

Masuk ke kabin, nuansa mewah langsung terasa lewat penggunaan NAPPA leather, konfigurasi 7-seater, massage seat, ventilated seat, panoramic sunroof elektrik, hingga Active Noise Cancellation. Sistem audio 12-speaker Theatrical Sound juga disiapkan untuk menunjang pengalaman berkendara lebih nyaman.

Untuk kebutuhan medan berat, varian 4x4 termasuk Black Warrior Edition dibekali Triple Differential Lock, fitur TANK Turn yang mampu mengurangi radius putar hingga 1,2 meter, delapan mode berkendara off-road, serta Off-Road Adaptive Cruise Control.

GWM Indonesia juga tengah menikmati tren pertumbuhan penjualan yang positif sepanjang awal 2026. Pada periode Januari hingga April 2026, wholesales meningkat 206 persen sementara retail sales tumbuh 261 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.