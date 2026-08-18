Logo JawaPos
HomeOto Dan Tekno
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.50 WIB

GWM Kantongi Lebih dari 350 Pemesanan di GIIAS 2026, Tank Jadi Andalan

GWM Tank 300 Diesel. (Dok. GWM) - Image

GWM Tank 300 Diesel. (Dok. GWM)

JawaPos.com - Inchcape GWM Indonesia membukukan lebih dari 350 pemesanan kendaraan selama keikutsertaannya di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya minat konsumen terhadap lini kendaraan GWM di pasar Indonesia sepanjang tahun ini.

“Hasil di GIIAS 2026 menunjukkan momentum yang kuat bagi GWM di Indonesia. Tingginya minat terhadap produk kami dan pemesanan yang kami terima menjadi modal penting untuk terus bertumbuh sepanjang 2026. Kami berterima kasih atas sambutan masyarakat, dan semangat yang sama akan kami bawa ke GIIAS Surabaya,” ujar Bagus Susanto, CEO Inchcape GWM Indonesia dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/7).

Pameran yang berlangsung di ICE BSD City, Hall 3B, pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 itu juga mencatat tingginya perhatian pengunjung terhadap produk-produk GWM. Sepanjang pameran, hampir 5.000 calon pelanggan tercatat mengunjungi booth GWM, meningkat sekitar lima kali lipat dibandingkan GIIAS 2025.

Dari total pemesanan yang masuk, lini Tank menjadi kontributor terbesar. Menariknya, permintaan tidak hanya terpusat pada satu jenis teknologi penggerak, tetapi tersebar pada berbagai pilihan powertrain yang ditawarkan GWM, yakni diesel, battery electric vehicle (BEV), dan hybrid.

Capaian tersebut menunjukkan konsumen memiliki ketertarikan terhadap pilihan kendaraan dengan karakter dan teknologi yang berbeda. GWM sendiri membawa enam model ke GIIAS 2026, termasuk Tank 500 Diesel Black Warrior Edition sebagai edisi khusus terbaru dan Tank 300 Diesel dengan pilihan warna Sand Beige.

Selain kedua model tersebut, GWM juga memanfaatkan ajang GIIAS untuk memperkenalkan ORA 5 kepada konsumen Indonesia. Model SUV tersebut menjalani debut perdananya di Indonesia melalui pameran otomotif tahunan tersebut.

Untuk memberikan kesempatan kepada calon konsumen merasakan langsung produk yang ditawarkan, GWM juga menyediakan fasilitas test drive. Lebih dari 700 pengunjung tercatat mencoba berbagai model selama pameran berlangsung.

Setelah mencatatkan hasil positif di GIIAS ICE BSD Tangerang, GWM selanjutnya akan membawa momentum tersebut ke GIIAS Surabaya. Kehadiran di dua kota ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas jangkauan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan kendaraan kepada konsumen Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
GWM Segarkan Tank 300 dan Tank 500 di GIIAS 2026, Tampil dengan Edisi Khusus - Image
Otomotif

GWM Segarkan Tank 300 dan Tank 500 di GIIAS 2026, Tampil dengan Edisi Khusus

Kamis, 30 Juli 2026 | 00.49 WIB

GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Edition Siap Bersaing di Segmen SUV Premium - Image
Otomotif

GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Edition Siap Bersaing di Segmen SUV Premium

Jumat, 29 Mei 2026 | 03.58 WIB

GWM Perkuat Pasar SUV Hybrid dan Mobil Listrik di Indonesia Timur - Image
Otomotif

GWM Perkuat Pasar SUV Hybrid dan Mobil Listrik di Indonesia Timur

Kamis, 21 Mei 2026 | 06.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore