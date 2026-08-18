GWM Kantongi Lebih dari 350 Pemesanan di GIIAS 2026, Tank Jadi Andalan

GWM Tank 300 Diesel. (Dok. GWM)
JawaPos.com - Inchcape GWM Indonesia membukukan lebih dari 350 pemesanan kendaraan selama keikutsertaannya di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya minat konsumen terhadap lini kendaraan GWM di pasar Indonesia sepanjang tahun ini.
“Hasil di GIIAS 2026 menunjukkan momentum yang kuat bagi GWM di Indonesia. Tingginya minat terhadap produk kami dan pemesanan yang kami terima menjadi modal penting untuk terus bertumbuh sepanjang 2026. Kami berterima kasih atas sambutan masyarakat, dan semangat yang sama akan kami bawa ke GIIAS Surabaya,” ujar Bagus Susanto, CEO Inchcape GWM Indonesia dalam keterangannya, dikutip Selasa (18/7).
Pameran yang berlangsung di ICE BSD City, Hall 3B, pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 itu juga mencatat tingginya perhatian pengunjung terhadap produk-produk GWM. Sepanjang pameran, hampir 5.000 calon pelanggan tercatat mengunjungi booth GWM, meningkat sekitar lima kali lipat dibandingkan GIIAS 2025.
Dari total pemesanan yang masuk, lini Tank menjadi kontributor terbesar. Menariknya, permintaan tidak hanya terpusat pada satu jenis teknologi penggerak, tetapi tersebar pada berbagai pilihan powertrain yang ditawarkan GWM, yakni diesel, battery electric vehicle (BEV), dan hybrid.
Capaian tersebut menunjukkan konsumen memiliki ketertarikan terhadap pilihan kendaraan dengan karakter dan teknologi yang berbeda. GWM sendiri membawa enam model ke GIIAS 2026, termasuk Tank 500 Diesel Black Warrior Edition sebagai edisi khusus terbaru dan Tank 300 Diesel dengan pilihan warna Sand Beige.
Selain kedua model tersebut, GWM juga memanfaatkan ajang GIIAS untuk memperkenalkan ORA 5 kepada konsumen Indonesia. Model SUV tersebut menjalani debut perdananya di Indonesia melalui pameran otomotif tahunan tersebut.
Untuk memberikan kesempatan kepada calon konsumen merasakan langsung produk yang ditawarkan, GWM juga menyediakan fasilitas test drive. Lebih dari 700 pengunjung tercatat mencoba berbagai model selama pameran berlangsung.
Setelah mencatatkan hasil positif di GIIAS ICE BSD Tangerang, GWM selanjutnya akan membawa momentum tersebut ke GIIAS Surabaya. Kehadiran di dua kota ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas jangkauan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan kendaraan kepada konsumen Indonesia.
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Jawa Pos
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