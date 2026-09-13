BMW Uji Coba iX5 Bertenaga Hidrogen dengan Jarak Tempuh 750 km

Ilustrasi BMW iX5 Hydrogen. (ANTARA/BMW Group)
JawaPos.com - BMW tengah menguji iX5 Hydrogen yang akan menjadi mobil pertama dari perusahaan asal Jerman tersebut yang berbahan bakar hidrogen.
Dilansir dari laporan Arena EV pada Jumat (11/9) waktu setempat, BMW iX5 Hydrogen akan melengkapi pilihan sistem penggerak BMW iX5 yang juga tersedia dalam versi listrik berbasis baterai, plug-in hybrid, bensin, dan diesel.
Pengembangan iX5 Hydrogen dilakukan melalui proyek HyPowerDrive yang mendapat pendanaan dari Kementerian Transportasi Federal Jerman sebesar 191 juta euro (Rp 3,9 triliun) dan turut dibiayai Pemerintah Negara Bagian Bavaria sebesar 82 juta euro (Rp 1,6 triliun).
Dalam tahap pengujian ini, BMW berfokus memastikan seluruh komponen sistem penggerak dapat bekerja secara terpadu. Komponen tersebut mencakup sistem sel bahan bakar, baterai tegangan tinggi, motor listrik, tangki hidrogen, serta unit pengendali sistem kendaraan.
BMW menguji kinerja seluruh komponen dalam berbagai kondisi, termasuk ketika kendaraan bekerja pada beban tinggi.
Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan sistem penggerak dapat memberikan performa secara konsisten sekaligus mempertahankan karakter berkendara khas BMW.
BMW menargetkan performa iX5 Hydrogen dapat menyamai varian iX5 lainnya. Mobil tersebut ditargetkan mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam waktu kurang dari lima detik.
Dari sisi jarak tempuh, iX5 Hydrogen ditargetkan mampu mencapai hingga 750 km berdasarkan standar WLTP. Pengisian bahan bakar hidrogen juga ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari lima menit.
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